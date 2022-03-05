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SuperJob: 8 Марта в этом году будут экономить на цветах, но не на подарках

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Расходы россиян на подарки к 8 Марта выросли, а вот на букеты планируют потратить столько же, сколько и в прошлом году. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Подарков на Международный женский день будет меньше, чем в прошлом году, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жен, женщины — матерей.

Средний бюджет на подарки в этом году выше, чем в 2021-м: 4000 против 3100 руб. соответственно. А на цветы планируют потратить примерно столько же (2700 руб.).

Мужчины на подарки и цветы к 8 Марта потратят больше, чем женщины. Молодежь до 24 лет щедра на подарки, россияне 35—44 лет — на цветы. Россияне старше 45 лет — наиболее экономные. Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода.

Среди жителей мегаполисов на подарки и цветы больше всего потратят в Москве (в среднем 6000 и 3500 руб. соответственно). На втором месте — Красноярск (5500 и 3500 руб.). На третьем — Казань (5500 и 2500 руб.). Наиболее экономные бюджеты на презенты и букеты — в Перми (3700 и 2500 руб.).