В Саратове прошел автопробег в поддержку Президента и Армии России
Сегодня, 5 марта представители и активисты ветеранских, военно-патриотических объединений, ветераны боевых действий и молодежные организации области провели автопробег в поддержку Президента и Армии России.
По окончании мероприятия в парке «Патриот» состоялся митинг под лозунгами «За Россию!», «За наших!», «За Родину!», «Своих не бросаем!».
В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Александр Стрелюхин, руководитель Саратовского отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, член Общественной палаты области Александр Ванцов.