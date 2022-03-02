Минздрав России определил приоритетные группы больных с коронавирусом для выдачи бесплатных препаратов для лечения на дому

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Министерством здравоохранения России утверждена новая - 15-я - версия временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.В ней выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения (на дому) в связи с интенсивным распространением варианта «омикрон».Гражданам от 65 лет с хроническим патологиями будут назначать разные методы терапии. Схема будет зависеть от наличия прививки или ревакцинации, а также от перенесенного COVID в течение последнего полугода. Если есть вероятность тромбообразования, то может быть назначена кроверазжижающая терапия.При средней тяжести заболевания показана госпитализация, при легкой форме болезни пациенты лечатся амбулаторно.Людям, не входящим в группу риска, не показано специфическое противовирусное лечение посредством выдачи бесплатных лекарств на дому.«Данные препараты нужно выдавать людям, исходя из фактических медицинских показаний, то есть тем, кому они реально необходимы по состоянию здоровья.Тем, у кого имеется положительный результат теста на заболевание, но при этом нет необходимости в лечении специфическими препаратами, можно лечиться, как от обычного вирусного заболевания. То есть, использовать те средства, которые есть в домашней аптечке на случай простуды или ОРВИ. Специфика лечения нового штамма Омикрон это позволяет. Но если люди находятся в зоне риска и у них имеются сопутствующие заболевания, или вирус проявляет себя осложнениями – таким пациентам препараты необходимо выдавать незамедлительно и по той линейке, которую определил лечащий врач», - рассказали в региональном минздраве.Рекомендации доведены до медицинских учреждений всей страны для использования в практической работе.