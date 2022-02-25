Саратовцев приглашают на ярмарки «выходного дня»
В предстоящую субботу, 26 февраля, в областном центре пройдут традиционные ярмарки «выходного дня».
Ярмарки будут работать в центре города на Театральной площади, в Волжском районе города на сельхозрынке в поселке Юбилейный и в Заводском на пересечении улиц Пензенская/Томская.
Жители и гости города смогут приобрести мясо и молочные продукты, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, рыбу, яйца, мед, макаронные и кондитерские изделия.
По вопросам работы торговых площадок можно обращаться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства по телефонам: 51-77-12 (суббота, до 14:00), 50-70-17 (будние дни 09:00 – 18:00).