Саратовцев приглашают на ярмарки «выходного дня»

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Ярмарки будут работать в центре города на Театральной площади, в Волжском районе города на сельхозрынке в поселке Юбилейный и в Заводском на пересечении улиц Пензенская/Томская.Жители и гости города смогут приобрести мясо и молочные продукты, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, рыбу, яйца, мед, макаронные и кондитерские изделия.По вопросам работы торговых площадок можно обращаться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства по телефонам: 51-77-12 (суббота, до 14:00), 50-70-17 (будние дни 09:00 – 18:00).