Спектакли проекта «Среда обитания» доступны по Пушкинской карте

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2 марта 2022 года пройдет читка пьесы драматурга Марты Райцес «Я – кулак. Я – А-н-н-а», которая в 2018 году вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Маленькая ремарка» и была номинирована на национальную театральную премию «Золотая маска» как «Лучшая работа драматурга». Её основные темы знакомы всем подросткам: непонимание окружающих, невозможность достучаться до других, одиночество и непохожесть на своих сверстников. Главная героиня пьесы, 12-летняя девочка Анна, пытается разобраться с непонятным миром вокруг, ищет друзей и делает все, чтобы исполнить свою мечту.9 марта проект «Среда обитания» продолжит читка пьесы современного белорусского драматурга Андрея Иванова «Это всё она». Эскиз по детской пьесе этого же автора «Август-6» в 2020 году набрал самое большое количество голосов на последней лаборатории «Четвертая высота» в ТЮЗе. Невероятно эмоциональная, пронзительная драма не может оставить равнодушным: бесконечная домашняя «холодная война», отношения с родителями, дошедшие до точки невозврата, эмоции на грани, ад в реальности и знакомства онлайн. В пьесе рассказывается история матери и сына-подростка, которым сложно услышать друг друга и преодолеть кажущийся бездонным разрыв между поколениями.23 марта состоится показ пьесы Игоря Витренко «Рома, правда и подкасты», с которой в декабре прошлого года начался проект «Среда обитания». Отправной точкой для истории стала ситуация, в которой парень решил говорить только правду, чтобы понравиться девушке, но озвучил своё намерение остальным совсем иначе, парадоксальным образом солгав уже в начале своего пути.16 и 30 марта зрителей ждет читка пьесы, название которой пока остается в секрете – это «Читка «в мешке». Точно известно только одно: персонажи пьесы заговорят голосами воспитанников Детской театральной студии им. О. П. Табакова.ТЮЗ Киселева предлагает жителям города попробовать самим угадать название секретной пьесы – в инстаграм-аккаунте проекта instagram.com/sredaobitania_tuz начался конкурс «Читка «в мешке».Для участия нужно внимательно рассмотреть иллюстрацию к публикации о конкурсе, оставить из любых найденных на ней слов свой вариант названия пьесы, написать свой ответ в комментарии к публикации о конкурсе, сделать репост публикации о конкурсе в сторис, отметив в нем аккаунт @sredaobitania_tuzНазвание и автор «секретной читки» будут объявлены в аккаунте проекта после 10 марта. Победитель будет определен случайным образом из участников, угадавших правильный ответ в комментариях к посту. Ему достанется пригласительный билет на премьерный показ «Читки «в мешке» 16 марта на двоих человек.Самые креативные участники могут попробовать побороться за ещё один приз конкурса. Тем, кто готов пойти дальше простого угадывания названия читки, ТЮЗ Киселева предлагает сделать собственную афишу к читке со своим вариантом ее названия (в любой технике и жанре) и опубликовать её на личной странице в инстаграм, обязательно указав хештеги #ЧиткаВМешке и #СредаОбитанияТЮЗ.Участник, сделавший самую интересную публикацию-афишу по выбору автора проекта и главного режиссера ТЮЗа Киселева Георгия Цнобиладзе, получит не только пригласительный на «Читку «в мешке», но и театральную афишу с автографом главрежа.Ответы с вариантами названия и афиши читки принимаются на конкурс до 8 марта включительно.На момент проведения конкурса аккаунт участника должен быть открытым.Результаты конкурса будут объявлены после 10 марта 2022 года на странице проекта в инстаграм.