Лыжня России-2022: В Саратове наградили победителей и призеров онлайн-соревнований

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Соревнования для категории «Все желающие» проводились 12 и 13 февраля в формате онлайн без привязки к месту проведения.Онлайн-формат подразумевал преодоление выбранных дистанций в любом месте и за любое время с исключением возможности проведения массовых забегов. Результат забега фиксировался участниками при помощи спортивных часов или программы-трекера.Участники соревновались на двух дистанциях.10 км – для мужчин и женщин старше 18 лет.5 км – для юношей и девушек младше 18 лет.Победителями и призерами гонки стали жители Саратова, Базарного Карабулака, Маркса, Пугачева, поселков Горный, Светлый, Репное и Сердобска (Пензенская область).На дистанции 5 км среди женщин до 18 лет победителями стали:1 место – Наталья Базылева,2 место – Валерия Ефименко,3 место – Виктория Терещенко.На дистанции 5 км среди мужчин до 18 лет победителями стали:1 место – Никита Федченко,2 место – Андрей Зубтарев,3 место – Вячеслав Суспицин.На дистанции 10 км среди женщин победителями стали:1 место – Дарья Захарова,2 место – Ирина Серебрякова,3 место – Елена Дмитриева.На дистанции 10 км среди мужчин победителями стали:1 место – Сергей Калюжный,2 место – Дмитрий Авдонин,3 место – Игорь Новрузов.Победители и призеры онлайн-соревнований были награждены кубками, грамотами, медалями и памятными призами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.