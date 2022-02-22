Лыжня России-2022: В Саратове наградили победителей и призеров онлайн-соревнований
В Саратове на лыжном стадионе «Зимний» прошло награждение победителей и призеров соревнований по лыжным гонкам в рамках XI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» для категории «Все желающие».
Соревнования для категории «Все желающие» проводились 12 и 13 февраля в формате онлайн без привязки к месту проведения.
Онлайн-формат подразумевал преодоление выбранных дистанций в любом месте и за любое время с исключением возможности проведения массовых забегов. Результат забега фиксировался участниками при помощи спортивных часов или программы-трекера.
Участники соревновались на двух дистанциях.
10 км – для мужчин и женщин старше 18 лет.
5 км – для юношей и девушек младше 18 лет.
Победителями и призерами гонки стали жители Саратова, Базарного Карабулака, Маркса, Пугачева, поселков Горный, Светлый, Репное и Сердобска (Пензенская область).
На дистанции 5 км среди женщин до 18 лет победителями стали:
1 место – Наталья Базылева,
2 место – Валерия Ефименко,
3 место – Виктория Терещенко.
На дистанции 5 км среди мужчин до 18 лет победителями стали:
1 место – Никита Федченко,
2 место – Андрей Зубтарев,
3 место – Вячеслав Суспицин.
На дистанции 10 км среди женщин победителями стали:
1 место – Дарья Захарова,
2 место – Ирина Серебрякова,
3 место – Елена Дмитриева.
На дистанции 10 км среди мужчин победителями стали:
1 место – Сергей Калюжный,
2 место – Дмитрий Авдонин,
3 место – Игорь Новрузов.
Победители и призеры онлайн-соревнований были награждены кубками, грамотами, медалями и памятными призами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.