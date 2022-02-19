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Юрий Наместников празднует юбилей

Новости
Юрий Наместников празднует юбилей

Главный художник-постановщик Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова празднует 55-летний юбилей.

Творческий почерк Юрия Михайловича заключается в следовании замыслам режиссера при сохранении изысканного яркого индивидуального стиля художника.

Юрий Наместников окончил Саратовское художественное училище им. А.П.Боголюбова в 1986 году.
В 90-е годы работал художником Всероссийского музея моды в Москве.
Лауреат конкурса модельеров им. Н.П.Ламановой (1996 год). Участник «Российской недели моды» в 1996, 1997, 1998 годах.

Как художник по костюмам и художник-постановщик, участвовал в работе над спектаклями в театрах Франции и Польши, а также в Красноярске, Новосибирске, Петрозаводске, Пензе.
С июля 2004 года – главный художник Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова.

В качестве художника - постановщика выпустил свыше 75 спектаклей в академическом театре драмы. Среди них: «Ловит волк – ловят и волка» («Волки и овцы») А.Островского, «Квартет» Р.Харвуда, «Ночь ошибок» О.Голдсмита, «Условные единицы» В.Никифоровой, «Хлам» Й.Бар-Йосефа, «Город ангелов» И.Игнатова, «Паника. Мужчины на грани нервного срыва» М.Мюллюахо, «Софья Петровна» Л.Чуковской, а также все дипломные спектакли театрального факультета (института) Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л.В.Собинова в период с конца 2004 года по настоящее время. Как художник – постановщик сотрудничал с Саратовским театром оперетты и Саратовским академическим ТЮЗом им. Ю.П.Киселева.

Как художник по костюмам, работал над спектаклями «Дядя Ваня» А.Чехова, «Кукушкины слёзы» А.Толстого, «Безымянная звезда» М.Себастиана, «Частная жизнь» К.Степанычевой, «Женитьба» Н.Гоголя, «Сказка про Щелкунчика и Мышиного Короля» Э.Т.А.Гофмана, «Парикмахерша» С.Медведева.

В 2016 году удостоен бронзовой статуэтки VIII Саратовского областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» за лучшую работу художника-постановщика спектакля «Кабала святош» М. Булгаков, Ж-Б-Мольер.