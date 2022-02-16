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Порядка двухсот единиц спецтехники вышло на уборку дорог регионального значения

Новости


Днем 15 февраля в восьми районах Саратовской области шел снег, в остальных районах осадков не было. К уборке региональных автодорог приступило 177 ед. техники в 21 районе, в 11 районах техника находилась в режиме дежурства.

Так, в Вольском районе к уборке и обработке дорог песко-соляной смесью приступило 17 единиц спецтехники, в Базарно-Карабулскском – 13, в Пугачевском – 11, в Перелюбском – 10; расчисткой транзитных маршрутов Саратова занималось 35 ед. спецтехники.

Днем на обработку проезжей части автодорог израсходовали 870 т противогололедных материалов.

По данным на 17:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.

Уборка снега продолжается и в населенных пунктах. Днем для механизированной уборки улиц привлекли 386 ед. техники и 303 рабочих.

Работа по уборке улично-дорожной сети области ведется в круглосуточном режиме.