Порядка двухсот единиц спецтехники вышло на уборку дорог регионального значения

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Так, в Вольском районе к уборке и обработке дорог песко-соляной смесью приступило 17 единиц спецтехники, в Базарно-Карабулскском – 13, в Пугачевском – 11, в Перелюбском – 10; расчисткой транзитных маршрутов Саратова занималось 35 ед. спецтехники.Днем на обработку проезжей части автодорог израсходовали 870 т противогололедных материалов.По данным на 17:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.Уборка снега продолжается и в населенных пунктах. Днем для механизированной уборки улиц привлекли 386 ед. техники и 303 рабочих.Работа по уборке улично-дорожной сети области ведется в круглосуточном режиме.