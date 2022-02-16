Порядка двухсот единиц спецтехники вышло на уборку дорог регионального значения
Днем 15 февраля в восьми районах Саратовской области шел снег, в остальных районах осадков не было. К уборке региональных автодорог приступило 177 ед. техники в 21 районе, в 11 районах техника находилась в режиме дежурства.
Так, в Вольском районе к уборке и обработке дорог песко-соляной смесью приступило 17 единиц спецтехники, в Базарно-Карабулскском – 13, в Пугачевском – 11, в Перелюбском – 10; расчисткой транзитных маршрутов Саратова занималось 35 ед. спецтехники.
Днем на обработку проезжей части автодорог израсходовали 870 т противогололедных материалов.
По данным на 17:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.
Уборка снега продолжается и в населенных пунктах. Днем для механизированной уборки улиц привлекли 386 ед. техники и 303 рабочих.
Работа по уборке улично-дорожной сети области ведется в круглосуточном режиме.