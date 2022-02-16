16 Февраля 2022 СРЕДА
Новости
17:00 | 15 февраля
Открыта регистрация на VII Всероссийскую неделю охраны труда
16:15 | 15 февраля
Три пригородных маршрута изменили расписание
15:23 | 15 февраля
Саратовцы могут проголосовать за «Европейское дерево года - 2022» до 28 февраля
14:26 | 15 февраля
С «Киномозаикой культурного наследия народов России» можно познакомиться в кинозале «На Рижской»
13:30 | 15 февраля
В Саратове прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву
12:35 | 15 февраля
Занятия адаптивной физкультурой в этом году станут доступны для жителей еще семи районов области
12:12 | 15 февраля
Александр Логинов стал "бронзовым" призером ОИ в Пекине в эстафетной гонке по биатлону
11:39 | 15 февраля
«Лыжня России»: Стали известны имена сильнейших лыжников среди спортсменов области
10:48 | 15 февраля
Более двухсот единиц спецтехники расчищает дороги регионального значения
09:54 | 15 февраля
На маршруте № 525 «Балашов-Ртищево» изменилось расписание
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Три пригородных маршрута изменили расписание

Новости


С 15 февраля движение автобусов по маршрутам № 236 «Саратов (ул. Радищева) - Волжские Дали - с. Пристанное», № 243 «Саратов (ул. Радищева) - с. Усть-Курдюм» и № 391 «Саратов (ул. Радищева) - Долгий Буерак» будет осуществляться согласно следующему расписанию:

№ 236 «Саратов (ул. Радищева) - Волжские Дали - с. Пристанное»

Отправление от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»: 06-20 час.; 09-00 час.; 16-40 час.; 18-20 час.

Отправление от остановочного пункта «с. Пристанное»: 07-20 час.; 10-00 час.; 17-40 час.; 19-20 час.

№ 243 «Саратов (ул. Радищева) – с. Усть-Курдюм»

Отправление от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»: 05-50 час. по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам; 07-30 час.; 12-30 час.; 15-30 час. по субботам и воскресеньям; 17-40 час.

Отправление от остановочного пункта «Усть-Курдюм»: 06-35 час. по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам; 08-20 час.; 13-15 час.; 16-20 час. по субботам и воскресеньям; 18-30 час.

№ 391 «Саратов (ул. Радищева) - Долгий Буерак»

Отправление от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»: 06-20 час.; 09-00 час.; 16-40 час.; 18-20 час.

Отправление от остановочного пункта «Долгий Буерак»: 06-55 час.; 09-35 час.; 17-15 час.; 18-55 час.