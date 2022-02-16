Три пригородных маршрута изменили расписание

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№ 236 «Саратов (ул. Радищева) - Волжские Дали - с. Пристанное»Отправление от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»: 06-20 час.; 09-00 час.; 16-40 час.; 18-20 час.Отправление от остановочного пункта «с. Пристанное»: 07-20 час.; 10-00 час.; 17-40 час.; 19-20 час.№ 243 «Саратов (ул. Радищева) – с. Усть-Курдюм»Отправление от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»: 05-50 час. по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам; 07-30 час.; 12-30 час.; 15-30 час. по субботам и воскресеньям; 17-40 час.Отправление от остановочного пункта «Усть-Курдюм»: 06-35 час. по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам; 08-20 час.; 13-15 час.; 16-20 час. по субботам и воскресеньям; 18-30 час.№ 391 «Саратов (ул. Радищева) - Долгий Буерак»Отправление от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»: 06-20 час.; 09-00 час.; 16-40 час.; 18-20 час.Отправление от остановочного пункта «Долгий Буерак»: 06-55 час.; 09-35 час.; 17-15 час.; 18-55 час.