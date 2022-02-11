В Марксовском лесничестве состоялась встреча представителей ветеранов отрасли

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В мероприятии приняли участие, как действующие сотрудники лесничества, так и ветераны, работавшие в лесхозе.В ветеранскую первичную организацию Марксовского района вошли 14 человек. Председателем избран Канат Тлебович Нурышев, проработавший в лесной отрасли многие годы, в том числе главным инженером и директором Чаадаевского лесокомбината Пензенской области, а затем главным лесничим и директором Марксовского лесхоза.«Приятно осознавать, что в лесной отрасли задействованы семьи, династии. Вместе с вновь избранным председателем в сфере лесной отрасли работала долгие годы инженером лесного хозяйства его жена Валентина Михайловна, сейчас трудится дочь Оксана. Мужа Оксана нашла себе под стать – Сергей Владимирович Тихонов работает сейчас главным лесничим Марксовского лесничества. Долгие годы вся семья неотрывно связана с лесоводством, трудится над увеличением лесовосстановления региона», - пояснил Валерий Геннадьевич Попов.Оксана и Сергей познакомились во время учебы на лесохозяйственном факультете в СГАУ им Н.И. Вавилова, а после учебы продолжили трудовую деятельность в лесной отрасли.В пожароопасный период специалисты лесничества и лесхоза проводят противопожарные мероприятия, в том числе патрулирования лесов на островах реки Волги. Для этого в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» они получили новую специальную технику - катер и квадрокоптер.В ходе встречи собравшиеся обсудили насущные проблемы, требующие помощи ветеранам: заготовка и доставка дров для отопления, выделение автотранспорта для поездки в больницу и так далее. Следующая встреча с ветеранами запланирована в Балашовском лесхозе.