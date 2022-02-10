В Историческом парке открыта запись на мастер-классы к 23 февраля
Как автомобили помогли выжить в блокадном Ленинграде? Какой самый легендарный танк Великой Отечественной войны и кто из саратовцев получил в подарок два боевых самолёта, ни разу не был подбит и прошёл всю войну? Об этом и многом другом юные посетители Исторического парка «Россия — Моя история» узнаете на мастер–классе «Машины Победы»!
На занятиях ребята смогут собрать модели транспорта времен Великой Отечественной войны, раскрасить их профессиональными художественными красками и узнать много интересного о настоящих боевых машинах!
Даты мастер-классов 18, 19 и 22 февраля 2022 года.
В каждой группе — до 5 человек.
Стоимость — от 250 руб. с участника.
Предварительная запись обязательна