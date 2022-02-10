В Историческом парке открыта запись на мастер-классы к 23 февраля

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На занятиях ребята смогут собрать модели транспорта времен Великой Отечественной войны, раскрасить их профессиональными художественными красками и узнать много интересного о настоящих боевых машинах!Даты мастер-классов 18, 19 и 22 февраля 2022 года.В каждой группе — до 5 человек.Стоимость — от 250 руб. с участника.Предварительная запись обязательна