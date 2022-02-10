10 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 февраля
В Историческом парке открыта запись на мастер-классы к 23 февраля
16:14 | 10 февраля
В областном музее краеведения презентовали старинный музыкальный автоматон
15:18 | 10 февраля
Специалисты областного минтранса проконтролировали уборку снега на городских улицах, переданных на баланс области
14:29 | 10 февраля
Пятнадцатилетний юбилей отметил музыкальный проект «Органные встречи в часовне св. Иоанна»
13:39 | 10 февраля
В Балашовском драматическом театре проходит выставка, посвященная Сергею Рахманинову и его семье
12:45 | 10 февраля
HH.ru: Больше половины работников Саратовской области хотели бы найти подработку
11:49 | 10 февраля
Олимпийские игры: Александр Логинов заявлен на спринтерскую гонку
10:50 | 10 февраля
В министерстве труда и социальной защиты обсудили меры социальной поддержки многодетных семей
09:54 | 10 февраля
В учреждениях социальной поддержки населения установлен особый режим работы
09:00 | 10 февраля
На «Лыжню России» уже зарегистрировались около пяти тысяч жителей области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Историческом парке открыта запись на мастер-классы к 23 февраля

Новости


Как автомобили помогли выжить в блокадном Ленинграде? Какой самый легендарный танк Великой Отечественной войны и кто из саратовцев получил в подарок два боевых самолёта, ни разу не был подбит и прошёл всю войну? Об этом и многом другом юные посетители Исторического парка «Россия — Моя история» узнаете на мастер–классе «Машины Победы»!

На занятиях ребята смогут собрать модели транспорта времен Великой Отечественной войны, раскрасить их профессиональными художественными красками и узнать много интересного о настоящих боевых машинах!

Даты мастер-классов 18, 19 и 22 февраля 2022 года.
В каждой группе — до 5 человек.
Стоимость — от 250 руб. с участника.

Предварительная запись обязательна