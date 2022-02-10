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В областном музее краеведения презентовали старинный музыкальный автоматон

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9 февраля в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация уникального предмета – старинного музыкального автоматона. Это оригинальное устройство недавно вернулось в музей после реставрации.

Музыкальный автоматон, который хранится в фондах музея, создал знаменитый французский мастер Жан-Мари Фалибуа в XIX веке. Механическая игрушка представляет собой забавное трио обезьянок, исполняющих музыку на разных инструментах. К сожалению, автоматон был передан в музей уже в нерабочем состоянии. Механизм, приводивший в движение фигурки обезьян и создававший музыку, был практически полностью утрачен, наряды мартышек были ветхими и разорванными, часы не работали. Чтобы трио заиграло вновь, была необходима качественная профессиональная реставрация. Чтобы подарить автоматону вторую жизнь, за работу взялись специалисты научно-исследовательского реставрационного центра в Москве.

Реставрация – трудоемкий, кропотливый и весьма дорогостоящий процесс. Часть необходимой суммы была выделена музею в качестве субсидии министерства культуры Саратовской области. Но этих денег было недостаточно. Собрать все необходимые средства можно было только «всем миром». Музей обратился ко всем любителям истории с просьбой помочь собрать недостающую сумму. На этот призыв откликнулись многие земляки и друзья музея. Наиболее значительный вклад внес генеральный директор акционерного общества «Туристическая гостиница «Словакия» Э.А. Арзуманян.

Для автоматона было подготовлено специально обустроенное место и новая витрина в экспозиции. В день презентации гости смогли увидеть старинные музыкальные часы и услышать их живое звучание. Возрожденное трио необычных музыкантов вновь исполнило историческую мелодию.

В исполнении дуэта студентов Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова прозвучала музыка, соответствовавшая торжественному событию.

В ходе презентации сотрудники музея рассказали о том, как собирали средства на реставрацию, как вели переговоры со специалистами, как готовили для автоматона достойное место в экспозиции. В этот день особые слова благодарности были сказаны в адрес тех, кто сумел вернуть к жизни удивительный экспонат, а также тех, кто помог музею собрать деньги на его реставрацию.

Специально к этому дню был подготовлен комплект открыток с изображением автоматона и мартышек-музыкантов, который теперь можно будет приобрести в музее.