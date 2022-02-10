Специалисты областного минтранса проконтролировали уборку снега на городских улицах, переданных на баланс области

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Всего с начала снегоуборочного периода на региональных дорогах было использовано свыше 190 тысяч тонн ПСС, в том числе в Саратове свыше 7.300 тонн чистого хлорида.Сегодня состоялся пресс-выезд с участием первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Быкова, зам. начальника Дирекции транспорта и дорожного хозяйства по дорожной отрасли Владимира Молоканова, специалистов Дирекции, представителей подрядчика, СМИ.Первой проверили улицу Чернышевского. Отметим, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт двух участков ул. Чернышевского: от Князевского взвоза до ул. Соколовой, от ул. им. Радищева А.Н. до ул. 2-й Садовой – общей протяженностью 3 км. На Чернышевского вывозили снег с обочин. Участники рейда отметили, что уборке улиц от снега мешают припаркованные или брошенные автомобили.Работы по содержанию региональной улично-дорожной сети г. Саратова осуществляет ООО «Гелиос» г. Пенза. При заключении контракта в 2021 году ООО «Гелиос» задействовало порядка 18 единиц техники. За минувший год ООО «Гелиос» нарастило количественный показатель техники и на 2022 год он достиг 46 единиц.В период с 27.01.2022 г. по 01.02.2022 г. для расчистки и вывоза снега с улично-дорожной сети регионального значения г. Саратова (ул. Соколовая, ул. Большая Горная, Шехурдина, пр-т Строителей, Московское шоссе, Чернышевского, Орджоникидзе, пр-т Энтузиастов, Ново-Астраханское шоссе, пр-т Строителей, пр-т 50 лет Октября и др.) максимальное количество задействованной техники составило 255 единиц, в т.ч. 140 единиц из областного резерва