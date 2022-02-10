10 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 февраля
В Историческом парке открыта запись на мастер-классы к 23 февраля
16:14 | 10 февраля
В областном музее краеведения презентовали старинный музыкальный автоматон
15:18 | 10 февраля
Специалисты областного минтранса проконтролировали уборку снега на городских улицах, переданных на баланс области
14:29 | 10 февраля
Пятнадцатилетний юбилей отметил музыкальный проект «Органные встречи в часовне св. Иоанна»
13:39 | 10 февраля
В Балашовском драматическом театре проходит выставка, посвященная Сергею Рахманинову и его семье
12:45 | 10 февраля
HH.ru: Больше половины работников Саратовской области хотели бы найти подработку
11:49 | 10 февраля
Олимпийские игры: Александр Логинов заявлен на спринтерскую гонку
10:50 | 10 февраля
В министерстве труда и социальной защиты обсудили меры социальной поддержки многодетных семей
09:54 | 10 февраля
В учреждениях социальной поддержки населения установлен особый режим работы
09:00 | 10 февраля
На «Лыжню России» уже зарегистрировались около пяти тысяч жителей области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Специалисты областного минтранса проконтролировали уборку снега на городских улицах, переданных на баланс области

Новости


Сегодня ночью на дорогах, переданных Саратовом на баланс области, работало 65 единиц техники. Днем на вывоз снега с обочин, расчистку и обработку магистралей противогололедными материалами направлено 48 единиц техники.

Всего с начала снегоуборочного периода на региональных дорогах было использовано свыше 190 тысяч тонн ПСС, в том числе в Саратове свыше 7.300 тонн чистого хлорида.

Сегодня состоялся пресс-выезд с участием первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Быкова, зам. начальника Дирекции транспорта и дорожного хозяйства по дорожной отрасли Владимира Молоканова, специалистов Дирекции, представителей подрядчика, СМИ.

Первой проверили улицу Чернышевского. Отметим, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт двух участков ул. Чернышевского: от Князевского взвоза до ул. Соколовой, от ул. им. Радищева А.Н. до ул. 2-й Садовой – общей протяженностью 3 км. На Чернышевского вывозили снег с обочин. Участники рейда отметили, что уборке улиц от снега мешают припаркованные или брошенные автомобили.

Работы по содержанию региональной улично-дорожной сети г. Саратова осуществляет ООО «Гелиос» г. Пенза. При заключении контракта в 2021 году ООО «Гелиос» задействовало порядка 18 единиц техники. За минувший год ООО «Гелиос» нарастило количественный показатель техники и на 2022 год он достиг 46 единиц.

В период с 27.01.2022 г. по 01.02.2022 г. для расчистки и вывоза снега с улично-дорожной сети регионального значения г. Саратова (ул. Соколовая, ул. Большая Горная, Шехурдина, пр-т Строителей, Московское шоссе, Чернышевского, Орджоникидзе, пр-т Энтузиастов, Ново-Астраханское шоссе, пр-т Строителей, пр-т 50 лет Октября и др.) максимальное количество задействованной техники составило 255 единиц, в т.ч. 140 единиц из областного резерва