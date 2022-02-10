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В Балашовском драматическом театре проходит выставка, посвященная Сергею Рахманинову и его семье

Новости


Многолетняя дружба связывает Балашовский драматический театр и музей-заповедник великого русского композитора Сергея Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области.

Несколько лет подряд театр проводил в Ивановке свои ассамблеи, много раз принимал участие в празднике «Сиреневая ночь», а в 2009 году театр и музей совместно провели фестиваль «Поют драматические артисты».

На прошлой неделе в Балашовском драматическом театре состоялось открытие выставки «Страницы семейного альбома», посвященной семье Сергея Васильевича Рахманинова, его предкам и родственному окружению. Экспозиция представлена Музеем-заповедником и приурочена к 150-летию великого композитора, которое будет отмечаться в 2023 году.

Выставку открывал лично директор Музея-заповедника Александр Иванович Ермаков. В презентации принял участие лауреат международных конкурсов Алексей Кузнецов (фортепиано).

Работать экспозиция будет в течение месяца.