В Балашовском драматическом театре проходит выставка, посвященная Сергею Рахманинову и его семье

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Несколько лет подряд театр проводил в Ивановке свои ассамблеи, много раз принимал участие в празднике «Сиреневая ночь», а в 2009 году театр и музей совместно провели фестиваль «Поют драматические артисты».На прошлой неделе в Балашовском драматическом театре состоялось открытие выставки «Страницы семейного альбома», посвященной семье Сергея Васильевича Рахманинова, его предкам и родственному окружению. Экспозиция представлена Музеем-заповедником и приурочена к 150-летию великого композитора, которое будет отмечаться в 2023 году.Выставку открывал лично директор Музея-заповедника Александр Иванович Ермаков. В презентации принял участие лауреат международных конкурсов Алексей Кузнецов (фортепиано).Работать экспозиция будет в течение месяца.