В Балашовском драматическом театре проходит выставка, посвященная Сергею Рахманинову и его семье
Многолетняя дружба связывает Балашовский драматический театр и музей-заповедник великого русского композитора Сергея Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области.
Несколько лет подряд театр проводил в Ивановке свои ассамблеи, много раз принимал участие в празднике «Сиреневая ночь», а в 2009 году театр и музей совместно провели фестиваль «Поют драматические артисты».
На прошлой неделе в Балашовском драматическом театре состоялось открытие выставки «Страницы семейного альбома», посвященной семье Сергея Васильевича Рахманинова, его предкам и родственному окружению. Экспозиция представлена Музеем-заповедником и приурочена к 150-летию великого композитора, которое будет отмечаться в 2023 году.
Выставку открывал лично директор Музея-заповедника Александр Иванович Ермаков. В презентации принял участие лауреат международных конкурсов Алексей Кузнецов (фортепиано).
Работать экспозиция будет в течение месяца.