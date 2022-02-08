В Саратовской области продолжится работа по обустройству дорог элементами безопасности

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По информации пресс-служб администраций г. Саратова и г. Энгельса, в 2021 году в областном центре были установлены дублирующие знаки пешеходного перехода над проезжей частью 112 участков городских дорог, светофоры со светодиодным модулем желтого цвета, который работает на солнечных батареях в проблесковом режиме, появились рядом с 39 образовательными учреждениями города. Светофоры Т7 используются в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей с целью повышения безопасности дорожного движения. Еще 19 светофоров установили на наиболее аварийных перекрестках и городских улицах.В Энгельсе в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 15 пешеходных переходах установлены 30 Г-образных опор со светофорами Т7.«Именно в зимнее время оценил установку дублирующих дорожных знаков на консольных опорах. Сейчас многие автомобилисты бросают авто прямо на дорогах, и машины закрывают обычные дорожные знаки, либо снег идет не переставая и, понятно, что расчистить все знаки одномоментно дорожники не могут. Вот здесь отлично выручают дублирующие знаки на консолях. Их хорошо видно, и их уже ничто не загораживает» - поделился своим мнением автоэксперт, инструктор по контраварийной подготовке Виктор Мартыненко.Он также отметил плюсы ещё одного элемента безопасности, который по нацпроекту начали устанавливать ещё в 2020 году: на шести нерегулируемых пешеходных переходах были размещены интеллектуальные системы, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Система не только осуществляет статичную подсветку зоны пешеходного перехода, но и обеспечивает непрерывное световое сопровождение людей, переходящих пешеходный переход в темное время суток.«Я слышал от некоторых водителей, что такая подсветка якобы ослепляет автомобилистов. Я с таким мнением абсолютно не согласен. Подсветка непрерывно сопровождает движение пешехода и заранее привлекает внимание водителя, предупреждая его о наличии человека на проезжей части», - отметил Виктор Мартыненко.Работа по обустройству дорог элементами безопасности будет продолжена. В этом году в рамках нацпроекта Дирекцией транспорта и дорожной деятельности уже был объявлен конкурс на мероприятия по содержанию и обслуживанию дорожных знаков на весь 2022 год на сумму 6,9 млн. рублей. Сюда входит установка новых знаков согласно проектам организации дорожного движения и обслуживание имеющихся, в том числе их покраска, восстановление опор, замена знаков, отвечающих ГОСТ, деформированных дорожных знаков и т. д.