Журналистов приглашают «пройти» «петровскими маршрутами»

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Его проведение инициируется в преддверии 350-летия императора Петра Первого, которое будет отмечаться 6 июня 2022 года. Для саратовцев важно, что в 2022 году исполнится также 300 лет посещению им поволжских городов, в том числе Саратова.Петр I был первым Императором Всероссийским, это величайшая фигура в российской истории. Историки единодушны в том, что невозможно найти другого исторического деятеля, столь существенно повлиявшего на развитие нашего государства. Не случайно его называли Великим.В Саратовской области подготовка к празднованию началась заблаговременно при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина. По поручению Губернатора Валерия Радаева на участке у речного вокзала, исторически связанного с визитом императора, проведено благоустройство, появился новый сквер, где запланировано установить памятник Петру I.Краеведы и общественники обсуждают возможность воссоздания фрагмента Саратовской крепости, какой ее видел Петр Первый, в районе Музейной площади. «Петр Первый, четвертый государь из дома Романовых, первым познакомился с Нижним Поволжьем, городом Саратовом. 13 июня (по старому стилю) 1722 года он посетил Саратов по пути в Персидский поход. Об этом свидетельствует запись в походном журнале 1722 года: «13-го. По утру рано приехали к Саратову. Его Величество был у тамошнего Управителя, оттуда был в Соборной церкви у обедни...», - рассказывают экскурсоводы областного музея краеведения. А еще пересказывают легенду о встрече именно у левого берега Волги в нашем городе на своей галере император встречался с калмыцким ханом Аюкой - союзником русского царя.Историки отмечают, что именно в период петровских преобразований Саратовский край выдвинулся в значимые территории России. По указу царя в 1698 году был построен первый город-крепость Петровск, на пять лет раньше Петербурга.Все эти исторические факты и сегодняшние события, документальные свидетельства, музейные экспонаты и живые человеческие истории станут предметом изучения и творчества журналистов в рамках нового областного конкурса «Петровские маршруты».Конкурс инициирован министерством информации и печати области совместно с региональным отделением Союза журналистов России в связи с празднованием в регионе исторических дат.Участие в конкурсе, помимо опытных корреспондентов и редакторов областных и муниципальных СМИ, смогут принять студенты профильных вузов, опубликовавших свои материалы на студенческих медиаресурсах.Членами жюри конкурса, в состав которого войдут представители общественных организаций, учреждений культуры и органов исполнительной власти, будут оцениваться материалы, вышедшие в эфир или размещенные в печатных и электронных СМИ в период с января по август 2022 года. Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 сентября.Победители конкурса будут премированы и награждены дипломами.«Юбилейная дата - хороший информационный повод для саратовских журналистов познакомить читателей и зрителей с нашей историей – известными и малознакомыми ее страницами. И главное, донести до аудитории свое личное отношение и к величайшему государственному деятелю, и к его вкладу в развитие нашей страны, к тем ценностям патриотизма, честности, трудолюбия, стремления к прогрессу и развитию, которые он воплощал в жизнь. Приглашаю всех журналистов региона включиться в работу над темой и обязательно стать участниками конкурса!», - призвала министр информации и печати области Светлана Бакал.Министерство информации и печати области