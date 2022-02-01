Саратовский Исторический парк представляет новый проект — Public TALK

просмотров: 510

Площадкой нового проекта станет конференц-зал саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» (г. Саратов, Шелковичная, 19). Модераторами встреч выступят научный сотрудник Исторического парка, автор, ведущий, сценарист и режиссер интернет-проекта «Открой Россию» Дмитрий Эйрих и руководитель пресс-службы Парка, член Союза журналистов России Анна Савина.Первый Public TALK «Не Индиана Джонс: реальные истории с археологических раскопок» состоится в субботу, 5 февраля 2022г. Начало в 15:00.Экспертами первой встречи станут реальные археологи:Человек, который сделал археологию популярной — Дмитрий Кубанкин. Для этого он на протяжении 16 лет является бессменным руководителем археологических экспедиций на Увекском городище и в течение 10 лет организует фестиваль «Укек».Гость из Москвы — ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института и музея антропологии имени Д.Н. Анучина, доктор биологических наук, антрополог Андрей Евтеев. Результаты его научной деятельности можно увидеть на интерактивной выставке «От Хвалынска до Укека» в саратовском Историческом парке.В открытом диалоге со спикерами гости мероприятия смогут провести параллели с кино-приключениями вымышленного археолога — главного героя серии фильмов об Индиане Джонс и задать свои вопросы!Автора самого интересного, на взгляд экспертов, вопроса ждет археологический сюрприз. А после PublicTALK всех гостей Исторический парк пригласит на бесплатную экскурсию по интерактивной выставке «От Хвалынска до Укека».Регистрация на мероприятие обязательна по ссылке: https://myhistory64.timepad.ru/event/1915870/Вход бесплатный.Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области № 949-П от 05.11.2021г. до стабилизации эпидемиологической обстановки при посещении учреждений культуры необходимо надевать маску, а также предъявить на входе QR-код и удостоверение личности (для граждан старше 18 лет).Подробности по телефону: (8452) 69-50-34.