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Саратовский Исторический парк представляет новый проект — Public TALK
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Саратовский Исторический парк представляет новый проект — Public TALK

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Public TALK — буквально переводится как «разговор на публике». Это формат публичных встреч и интервью с известными людьми — профессионалами из какой-либо сферы деятельности.

Площадкой нового проекта станет конференц-зал саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» (г. Саратов, Шелковичная, 19). Модераторами встреч выступят научный сотрудник Исторического парка, автор, ведущий, сценарист и режиссер интернет-проекта «Открой Россию» Дмитрий Эйрих и руководитель пресс-службы Парка, член Союза журналистов России Анна Савина.

Первый Public TALK «Не Индиана Джонс: реальные истории с археологических раскопок» состоится в субботу, 5 февраля 2022г. Начало в 15:00.

Экспертами первой встречи станут реальные археологи:

Человек, который сделал археологию популярной — Дмитрий Кубанкин. Для этого он на протяжении 16 лет является бессменным руководителем археологических экспедиций на Увекском городище и в течение 10 лет организует фестиваль «Укек».

Гость из Москвы — ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института и музея антропологии имени Д.Н. Анучина, доктор биологических наук, антрополог Андрей Евтеев. Результаты его научной деятельности можно увидеть на интерактивной выставке «От Хвалынска до Укека» в саратовском Историческом парке.

В открытом диалоге со спикерами гости мероприятия смогут провести параллели с кино-приключениями вымышленного археолога — главного героя серии фильмов об Индиане Джонс и задать свои вопросы!

Автора самого интересного, на взгляд экспертов, вопроса ждет археологический сюрприз. А после PublicTALK всех гостей Исторический парк пригласит на бесплатную экскурсию по интерактивной выставке «От Хвалынска до Укека».

Регистрация на мероприятие обязательна по ссылке: https://myhistory64.timepad.ru/event/1915870/

Вход бесплатный.

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области № 949-П от 05.11.2021г. до стабилизации эпидемиологической обстановки при посещении учреждений культуры необходимо надевать маску, а также предъявить на входе QR-код и удостоверение личности (для граждан старше 18 лет).

Подробности по телефону: (8452) 69-50-34.