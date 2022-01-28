В Саратове прошла акция памяти «Блокадный хлеб»

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Вчера педагоги центра на базе средней школы № 7, филиала средней школы им. Ю.А. Гагарина и средней школы №103 провели акцию памяти «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить об одной из самых трагических страниц истории нашей страны – о блокаде Ленинграда, а также о мужестве и стойкости жителей осаждённого города.Педагоги познакомили учащихся с карточной системой распределения хлеба в блокадном Ленинграде с июля 1941 по январь 1944 года и рассказали о рецептах и процентном составе блокадного хлеба.Ребята узнали о символе акции - 125 граммах чёрного хлеба, именно такая ежедневная минимальная норма была установлена для каждого жителя во время блокады Ленинграда, о работе коллектива Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения, который с начала блокады перевели на казарменное положение, и о том что, несмотря на бомбёжки и артобстрелы, сотрудники лаборатории не покидали своих рабочих мест, а с честью исполняли свой гражданский долг – во что бы то ни стало накормить жителей Ленинграда хлебом, дать им право на жизнь.В рамках акции педагоги рассказали ребятам о «Дороге жизни», единственном пути, по которому в город доставлялось продовольствие, о героизме бойцов и водителей.