Семь автомобилей, застрявших в снежном заносе, освобождали спасатели и глава муниципального округа

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Когда прибыли спасатели, автомобилей было пять. Через некоторое время - семь.На месте уже находился глава Урусовского муниципального округа Игорь Стрельник.На подъезде к поселку Ртищевский есть такое «коварное» место, которое в метели обязательно переметается снежными заносами.Совместными усилиями семь автомобилей были освобождены из снежного плена.Комментарий начальника управления БЖДН Юрия Юрина:«В критических случаях к расчистке занесенных дорог привлекается мобильный отряд тяжелой техники облспаса. В этом году он задействовался неоднократно.Собираясь в поездку на дальние расстояния, водителям необходимо взвесить все «за» и «против», а в случае экстренной ситуации звонить по номеру 112».