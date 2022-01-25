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Семь автомобилей, застрявших в снежном заносе, освобождали спасатели и глава муниципального округа

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21 января в 19.45 на пульт оперативного дежурного ЕДДС Ртищевского района поступила информация, что из-за сильной метели на подъезде к п. Ртищевский в снежном заносе застряла «Лада-Калина».

Когда прибыли спасатели, автомобилей было пять. Через некоторое время - семь.

На месте уже находился глава Урусовского муниципального округа Игорь Стрельник.

На подъезде к поселку Ртищевский есть такое «коварное» место, которое в метели обязательно переметается снежными заносами.

Совместными усилиями семь автомобилей были освобождены из снежного плена.

Комментарий начальника управления БЖДН Юрия Юрина:

«В критических случаях к расчистке занесенных дорог привлекается мобильный отряд тяжелой техники облспаса. В этом году он задействовался неоднократно.

Собираясь в поездку на дальние расстояния, водителям необходимо взвесить все «за» и «против», а в случае экстренной ситуации звонить по номеру 112».