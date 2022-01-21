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Меры по оздоровлению реки Урал определили представители России и Казахстана

Новости
Меры по оздоровлению реки Урал определили представители России и Казахстана

Международный круглый стол «Трансграничный бассейн реки Урал: проблемы устойчивого развития и сохранения экосистемы» состоялся 19 января 2022 года в Оренбурге.

В рамках мероприятия были подведены итоги реализации российско-казахстанского соглашения по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

Участники события дали положительную оценку сокращению на 16% хозяйственного разбора уральской воды с 2016 по 2020 гг., внедрение на Ириклинской ГРЭС, Гайском ГОКе и других предприятиях Оренбуржья систем бережного, оборотного водопользования замкнутого цикла с экономией 385 млн. куб. м в год, некоторое улучшение с класса 3б (очень загрязненная) до класса 3а (загрязненная) качества воды в Урале за последние годы.

При этом некую однобокость существующих и разрабатываемых программ России и Казахстана по сохранению реки Урал отметил научный руководитель Оренбургского федерального исследовательского центра УрО РАН, академик Александр Чибилев. По его мнению, они в основном сосредоточены на гидротехнических мероприятиях, но при этом отсутствует комплексная реабилитация экосистемы реки. Отмечено: только организация особо охраняемых природных территорий, которые давно намечены и научно обоснованы, способна обеспечить комплексное сохранение и оздоровление реки, ее флоры и фауны, естественных нерестилищ и зимовальных ям рыбы, пойменных озер, лесов и заливных лугов.