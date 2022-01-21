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Саратовские шпажисты вошли в десятку сильнейших на Первенстве России

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С 17 января в Тольятти проходит Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет.

19 января прошли личные соревнования у шпажистов. В турнире принимало участие 204 спортсмена. Саратовскую область представляли 7 воспитанников Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Лучшие результаты показали Даниил Злобин и Сергей Чуев. В непростом противостоянии спортсмены уступили победителю соревнований Павлу Емельянову из Москвы. Сначала в 1/8 Емельянову проиграл Сергей Чуев, уступив всего один укол, а затем в четвертьфинале ему уступил Даниил Злобин со счетом 12:15.

В результате саратовские спортсмены заняли следующие места:

8 место - Даниил Злобин,
10 место - Сергей Чуев,
19 место - Георгий Суслов.