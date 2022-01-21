Саратовские шпажисты вошли в десятку сильнейших на Первенстве России

просмотров: 242

19 января прошли личные соревнования у шпажистов. В турнире принимало участие 204 спортсмена. Саратовскую область представляли 7 воспитанников Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.Лучшие результаты показали Даниил Злобин и Сергей Чуев. В непростом противостоянии спортсмены уступили победителю соревнований Павлу Емельянову из Москвы. Сначала в 1/8 Емельянову проиграл Сергей Чуев, уступив всего один укол, а затем в четвертьфинале ему уступил Даниил Злобин со счетом 12:15.В результате саратовские спортсмены заняли следующие места:8 место - Даниил Злобин,10 место - Сергей Чуев,19 место - Георгий Суслов.