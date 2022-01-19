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Минздрав Саратовской области составил схему лечения коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, в амбулаторных условиях
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Минздрав Саратовской области составил схему лечения коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, в амбулаторных условиях

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Представители практического здравоохранения и медицинской науки Саратовской области составили примерную (возможную) схему лечения коронавирусной инфекции, симптоматика которой схожа с проявлением ОРВИ и гриппа, в том числе вызываемой штаммом Омикрон, в амбулаторных (домашних) условиях.

В ней указаны препараты, которые широко используются для лечения легкого течения заболевания, и которые пациент может самостоятельно приобрести в аптечной сети, где их достаточно. Несмотря на то, что ряд препаратов указан по торговым наименованиям, пациент может приобрести их аналоги с желаемой ценовой линейкой, отдавая предпочтение тому или иному производителю, но обязательно предварительно проконсультировавшись со специалистом (лечащим врачом, фармацевтом).

Для постоянного мониторинга состояния здоровья необходимы термометр, пульсоксиметр.

Препараты на выбор для самостоятельного приобретения

Отхаркивающие: Амброксол, Бромгексин, Ацетилцистеин и др.

Жаропонижающие: Парацетамол (свечи, таблетки, сироп), Нурофен, Аспирин (взрослые старше 18 лет).

Сорбенты: Смекта, Энтеросгель, Полифепан и др.

Локальные антисептики для полоскания: Шалфей, Эвкалипт, Себидин, Стрепсилс, Спреи антисептические и др.

Назальные капли: Ксилометазолин и др.

Витамины: Аскорбиновая кислота, поливитамины

Препараты исключительно по назначению врача!

Антивирусные: Фавипиравир,.

Антибактериальные препараты: (пероральные) Амоксициллин, цефалоспорины, макролиды.

Антикоагулянты: Эликвис, Ксарелто.

Схему лечения, конкретные препараты и их дозировку конкретному пациенту назначает лечащий врач, исходя из текущего состояния здоровья человека, течения заболевания, наличия показаний/противопоказаний и ряда других факторов.

Будьте здоровы и внимательны.

И помните, что лучшее лечение болезни – это ее профилактика. Прививочные пункты против новой коронавирусной инфекции работают в шаговой доступности в обычном режиме.
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