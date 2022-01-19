Минздрав Саратовской области составил схему лечения коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, в амбулаторных условиях

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В ней указаны препараты, которые широко используются для лечения легкого течения заболевания, и которые пациент может самостоятельно приобрести в аптечной сети, где их достаточно. Несмотря на то, что ряд препаратов указан по торговым наименованиям, пациент может приобрести их аналоги с желаемой ценовой линейкой, отдавая предпочтение тому или иному производителю, но обязательно предварительно проконсультировавшись со специалистом (лечащим врачом, фармацевтом).Для постоянного мониторинга состояния здоровья необходимы термометр, пульсоксиметр.Препараты на выбор для самостоятельного приобретенияОтхаркивающие: Амброксол, Бромгексин, Ацетилцистеин и др.Жаропонижающие: Парацетамол (свечи, таблетки, сироп), Нурофен, Аспирин (взрослые старше 18 лет).Сорбенты: Смекта, Энтеросгель, Полифепан и др.Локальные антисептики для полоскания: Шалфей, Эвкалипт, Себидин, Стрепсилс, Спреи антисептические и др.Назальные капли: Ксилометазолин и др.Витамины: Аскорбиновая кислота, поливитаминыПрепараты исключительно по назначению врача!Антивирусные: Фавипиравир,.Антибактериальные препараты: (пероральные) Амоксициллин, цефалоспорины, макролиды.Антикоагулянты: Эликвис, Ксарелто.Схему лечения, конкретные препараты и их дозировку конкретному пациенту назначает лечащий врач, исходя из текущего состояния здоровья человека, течения заболевания, наличия показаний/противопоказаний и ряда других факторов.Будьте здоровы и внимательны.И помните, что лучшее лечение болезни – это ее профилактика. Прививочные пункты против новой коронавирусной инфекции работают в шаговой доступности в обычном режиме.