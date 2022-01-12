«Народный коллектив» ансамбль эстрадного танца «Непоседы» победил в международном конкурсе
5 января 2022 года в Сочи (Адлер) прошел Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Ступень к успеху», в котором «Народный коллектив» ансамбль эстрадного танца «Непоседы» ГАУК СО ДК «Россия» под руководством Примачук Ирины Владимировны одержал победу и стал лауреатом сразу в нескольких возрастных категориях.
В конкурсе принимали участие следующие города: Москва, Оренбург, Сочи, Егорьевск, Ессентуки, Саратов и другие. Участницы танцевального коллектива младшей и старшей группы ансамбля «Непоседы» с достоинством выступили на конкурсе, после длительного перерыва поездок в другие города!
Победы ансамбля эстрадного танца «Непоседы»:
Лауреат 1 степени: «Хлопайте в ладоши» (младшая группа), «Амазонки», «Древо жизни», «Иван Купала» (старшая группа)!
Лауреат 2 степени: «Рок машина», «Куда уехал цирк» дуэт (старшая группа), «Сделаем селфи», «Ну, погоди» (младшая группа)!
Лауреат 3 степени: «Тролли» (младшая группа)!