«Народный коллектив» ансамбль эстрадного танца «Непоседы» победил в международном конкурсе

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В конкурсе принимали участие следующие города: Москва, Оренбург, Сочи, Егорьевск, Ессентуки, Саратов и другие. Участницы танцевального коллектива младшей и старшей группы ансамбля «Непоседы» с достоинством выступили на конкурсе, после длительного перерыва поездок в другие города!Победы ансамбля эстрадного танца «Непоседы»:Лауреат 1 степени: «Хлопайте в ладоши» (младшая группа), «Амазонки», «Древо жизни», «Иван Купала» (старшая группа)!Лауреат 2 степени: «Рок машина», «Куда уехал цирк» дуэт (старшая группа), «Сделаем селфи», «Ну, погоди» (младшая группа)!Лауреат 3 степени: «Тролли» (младшая группа)!