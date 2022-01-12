12 ЯНВАРЯ 2022 СРЕДА
Новости
17:00 | 12 января
В Саратовской области запланирована профилактика телерадиопередающего оборудования
16:12 | 12 января
В Саратовской области – желтый уровень опасности
15:24 | 12 января
Работы по вывозу снега ведутся и на присоединенных территориях
14:27 | 12 января
HH.ru: 8% жителей Саратовской области назвали обязательную вакцинацию ключевой трудностью при поиске работы в 2021 году
13:35 | 12 января
В январе в Саратовской области произведено три тысячи тонн молока
12:38 | 12 января
«Народный коллектив» ансамбль эстрадного танца «Непоседы» победил в международном конкурсе
11:43 | 12 января
Министр образования Саратовской области об ошибках на стенде: «Мы все испытываем стыд и желание исправить ситуацию как можно быстрее»
10:48 | 12 января
Определены итоги онлайн-соревнований по лыжным гонкам
09:53 | 12 января
Исторический парк приглашает отпраздновать Старый Новый Год
09:00 | 12 января
Илья Чалов стал первым на Рождественском мотокроссе
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Определены итоги онлайн-соревнований по лыжным гонкам

Новости


В рамках празднования Нового года и Рождества на территории Саратова прошли онлайн-соревнования по лыжным гонкам.

С 1 по 10 января все желающие могли принять участие на одной из лыжных трасс города Саратова. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию от 1 до 3 км в зависимости от возрастной категории, зафиксировать результат и отправить его организаторам.

Жители Саратова активно занимаются лыжным спортом, а возможность посоревноваться в новогодние каникулы была активно поддержана любителями данного вида спорта. Примечательно, что данные соревнования находят свой отклик не только среди жителей Саратова, второй год подряд в мероприятии принимают участие представители других городов региона. В этом году еще активнее участвовали семейные команды.

По итогам 10 дней соревнований определены победители, ими стали: Джамиль Мавлютов, Надежда Кнышева, Дмитрий Дарьин, Эльвина Мавлютова, Юлия Кнышева, Андрей Зубтарев, Раим Искаков, Юлия Найденова, Станислав Рублевский, Елена Левит, Андрей Чепурной, Виктор Ербулаткин, Михаил Григорьев.

Победителей ждут памятные грамоты и медали. Все участники могут получить грамоты участников. Получить награды можно в комитете по физической культуре и спорту с 14 января по будням с 09.00 до 18.00.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код