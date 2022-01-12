Определены итоги онлайн-соревнований по лыжным гонкам

просмотров: 317

С 1 по 10 января все желающие могли принять участие на одной из лыжных трасс города Саратова. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию от 1 до 3 км в зависимости от возрастной категории, зафиксировать результат и отправить его организаторам.Жители Саратова активно занимаются лыжным спортом, а возможность посоревноваться в новогодние каникулы была активно поддержана любителями данного вида спорта. Примечательно, что данные соревнования находят свой отклик не только среди жителей Саратова, второй год подряд в мероприятии принимают участие представители других городов региона. В этом году еще активнее участвовали семейные команды.По итогам 10 дней соревнований определены победители, ими стали: Джамиль Мавлютов, Надежда Кнышева, Дмитрий Дарьин, Эльвина Мавлютова, Юлия Кнышева, Андрей Зубтарев, Раим Искаков, Юлия Найденова, Станислав Рублевский, Елена Левит, Андрей Чепурной, Виктор Ербулаткин, Михаил Григорьев.Победителей ждут памятные грамоты и медали. Все участники могут получить грамоты участников. Получить награды можно в комитете по физической культуре и спорту с 14 января по будням с 09.00 до 18.00.