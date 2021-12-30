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Саратов закупил 2024 контейнера для раздельного сбора отходов

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Муниципалитет ведет активную работу по благоустройству контейнерных площадок на территории города.

В этом году было создано 49 мест накопления ТКО и закуплены 94 контейнера. Также переносятся контейнерные площадки, расположенные вдоль основных автомобильных дорог. Ответственность за их чистоту несут управляющие компании. За текущий год перенесено 30 площадок и 50 ликвидировано с укрупнением близлежащих мест накопления ТКО.

Однако не везде для переноса имеется техническая возможность. В связи с этим было принято решение подготовить 49 мест для последующей установки контейнерных бетонных шкафов. Они предотвращают доступ к бакам бродящих животных, не дают мусору разлететься при ветреной погоде. Большинство закрытых контейнеров появилось в центральных районах города – Фрунзенском, Волжском и Кировском.

Также не остается без внимания тема экологии. Так, бюджету города предоставляется субсидия на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Муниципалитет закупил 2024 контейнера. Их расстановка начнется в 2022 году после издания министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области нормативного документа о порядке раздельного накопления ТКО.

Дополнительно управляющими организациями оформлены и благоустроены фактически используемые места накопления ТКО по 62 адресам, 52 участка находятся в стадии оформления.

Учитывая, что не все управляющие компании добровольно исполняют обязательства по созданию и содержанию мест накопления ТКО, администрациями районов направлено 253 досудебные претензии и инициированы судебные дела в отношении нескольких управляющих организаций в 270 многоквартирных домах. 201 исковое заявление в стадии рассмотрения, по 69 адресам заявления удовлетворены и находятся в стадии исполнения.

Работа в данном направлении будет продолжена в следующем году.
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