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Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди социозащитных учреждений

Новости


Подведены итоги традиционного конкурса на лучшее оформление к Новому году учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты области.

В этом году в конкурсе приняли участие 87 социозащитных организаций региона. Прошлогодние победители участия в конкурсе не принимали.

Все конкурсанты отлично справились с заданием, празднично оформив рабочие помещения и прилегающую территорию: фасады, окна, внутренние дворы, кабинеты и зоны отдыха.

Победителей определяли в трех номинациях: «Лучшее новогоднее оформление здания и внутренних помещений учреждения», «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории учреждения», «Самое оригинальное новогоднее оформление учреждения».

По итогам решения жюри в номинации «Лучшее новогоднее оформление здания и внутренних помещений учреждения» победителями стали комплексный центр социального обслуживания населения Энгельсского района, Балашовский дом-интернат, управление соцподдержки Лысогорского района, социально-реабилитационный центр «Возвращение» и центр занятости населения г. Аркадака.

Награду за лучшее новогоднее оформление дворовой территории получили центр соцобслуживания Базарно-Карабулакского района, Адоевщинский дом-интернат, Базарно-Карабулакский реабилитационный дом-интернат для детей, Новоузенский центр «Семья» и центр занятости населения г. Хвалынска.

За самое оригинальное новогоднее оформление были отмечены комитет социальной защиты и занятости населения Энгельсского района, центр соцобслуживания Ртищевского района, Балаковский дом-интернат, социально-оздоровительный центр «Пугачевский», центр занятости населения г. Ершова.
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