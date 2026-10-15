Специалисты Минздрава провели в Саратове аудит эндокринологический службы

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В рамках визита оценивалось качество ведения медицинской документации, работа школ для пациентов с сахарным диабетом, кабинетов диабетической стопы стационарных и амбулаторных. Также была проведена оценка работы параклинических служб Областной клинической больницы. В основе анализа лежало интервьюирование медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, анализ медицинской статистики.Эксперты положительно оценили работу областных специалистов, дали рекомендации.В ходе итоговой встречи, прошедшей на площадке областного минздрава под председательством первого заместителя министра здравоохранения Елены Степченковой, специалисты подвели итоги работы в области, рассказали о посещении ряда медицинских учреждений по направлениям «эндокринология», «детская эндокринология».«Проверка и обсуждение состояния организации оказания медицинской помощи в Саратовской области – неотъемлемая часть совместной, продуктивной, постоянной и нужной работы. Эксперты приехали для проведения оценки состояния эндокринологической помощи взрослому населению и оказания помощи региону. Они провели анализ нормативно-правовых документов, медицинских карт, организации работы всех подразделений. За что мы им очень благодарны. На основе полученной информации будут даны рекомендации, которые применимы на практике, реализуемы и полезны. Все это, безусловно, приведёт к улучшению качества оказываемых медицинских услуг и положительным результатам. Однако, стоит отметить, что квалификация и качество работы саратовских медиков оцениваются высоко уже не первой экспертной группой» - отметила Елена Александровна.