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Специалисты Минздрава провели в Саратове аудит эндокринологический службы

Новости / Здоровье
Специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России провели аудит эндокринологической службы Саратовской области

В рамках визита оценивалось качество ведения медицинской документации, работа школ для пациентов с сахарным диабетом, кабинетов  диабетической стопы  стационарных и амбулаторных. Также была проведена оценка работы параклинических служб Областной клинической больницы. В основе анализа лежало интервьюирование медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с  эндокринными заболеваниями, анализ  медицинской статистики. 
 
Эксперты положительно оценили работу областных специалистов, дали рекомендации.
 
В ходе итоговой встречи, прошедшей на площадке областного минздрава под председательством первого заместителя министра здравоохранения Елены Степченковой, специалисты подвели итоги работы в области, рассказали о посещении ряда медицинских учреждений по направлениям «эндокринология», «детская эндокринология».
 
«Проверка и обсуждение состояния организации оказания медицинской помощи в Саратовской области – неотъемлемая часть совместной, продуктивной, постоянной и нужной работы. Эксперты приехали для проведения оценки состояния  эндокринологической помощи взрослому населению и оказания помощи региону. Они провели анализ нормативно-правовых документов, медицинских карт, организации  работы всех подразделений. За что мы им очень благодарны. На основе полученной информации будут даны рекомендации, которые применимы на практике, реализуемы и полезны. Все это, безусловно, приведёт к улучшению качества оказываемых медицинских услуг и положительным результатам. Однако, стоит отметить, что  квалификация и качество работы саратовских медиков оцениваются высоко уже не первой экспертной группой» - отметила Елена Александровна.
 