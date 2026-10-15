Специалисты Минздрава провели в Саратове аудит эндокринологический службы
Специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России провели аудит эндокринологической службы Саратовской области
В рамках визита оценивалось качество ведения медицинской документации, работа школ для пациентов с сахарным диабетом, кабинетов диабетической стопы стационарных и амбулаторных. Также была проведена оценка работы параклинических служб Областной клинической больницы. В основе анализа лежало интервьюирование медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, анализ медицинской статистики.
Эксперты положительно оценили работу областных специалистов, дали рекомендации.
В ходе итоговой встречи, прошедшей на площадке областного минздрава под председательством первого заместителя министра здравоохранения Елены Степченковой, специалисты подвели итоги работы в области, рассказали о посещении ряда медицинских учреждений по направлениям «эндокринология», «детская эндокринология».
«Проверка и обсуждение состояния организации оказания медицинской помощи в Саратовской области – неотъемлемая часть совместной, продуктивной, постоянной и нужной работы. Эксперты приехали для проведения оценки состояния эндокринологической помощи взрослому населению и оказания помощи региону. Они провели анализ нормативно-правовых документов, медицинских карт, организации работы всех подразделений. За что мы им очень благодарны. На основе полученной информации будут даны рекомендации, которые применимы на практике, реализуемы и полезны. Все это, безусловно, приведёт к улучшению качества оказываемых медицинских услуг и положительным результатам. Однако, стоит отметить, что квалификация и качество работы саратовских медиков оцениваются высоко уже не первой экспертной группой» - отметила Елена Александровна.
В рамках визита оценивалось качество ведения медицинской документации, работа школ для пациентов с сахарным диабетом, кабинетов диабетической стопы стационарных и амбулаторных. Также была проведена оценка работы параклинических служб Областной клинической больницы. В основе анализа лежало интервьюирование медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, анализ медицинской статистики.
Эксперты положительно оценили работу областных специалистов, дали рекомендации.
В ходе итоговой встречи, прошедшей на площадке областного минздрава под председательством первого заместителя министра здравоохранения Елены Степченковой, специалисты подвели итоги работы в области, рассказали о посещении ряда медицинских учреждений по направлениям «эндокринология», «детская эндокринология».
«Проверка и обсуждение состояния организации оказания медицинской помощи в Саратовской области – неотъемлемая часть совместной, продуктивной, постоянной и нужной работы. Эксперты приехали для проведения оценки состояния эндокринологической помощи взрослому населению и оказания помощи региону. Они провели анализ нормативно-правовых документов, медицинских карт, организации работы всех подразделений. За что мы им очень благодарны. На основе полученной информации будут даны рекомендации, которые применимы на практике, реализуемы и полезны. Все это, безусловно, приведёт к улучшению качества оказываемых медицинских услуг и положительным результатам. Однако, стоит отметить, что квалификация и качество работы саратовских медиков оцениваются высоко уже не первой экспертной группой» - отметила Елена Александровна.