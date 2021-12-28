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В Доме работников искусств состоялся открытый городской бал «Васильевский вечер»

Новости


25 декабря в Саратовском областном Доме работников искусств прошел II открытый городской бал «Васильев вечер».

Мероприятие проводится с целью возрождения бальных традиций, этикета, игр и развлечений, популяризации активного досуга горожан и привлечению интереса общественности к культурным ценностям прошлого.

Бал прошел по традиционным канонам классических балов, проводимых дворянскими и купеческими собраниями 19 века.

Мероприятие стало итогом танцевальных вечеров, проводимых Творческой студией "Старый город" ( https://vk.com/stgorod ) в этом году.

«Старый город» - народный коллектив, объединяющий любителей исторических бальных танцев XIX - начала XX веков. Студия ведет просветительскую деятельность, принимает активное участие в областных и городских мероприятиях. Имеет богатый опыт сотрудничества с музеями города, Саратовской Филармонией и Консерваторией им. Л.Собинова. Один из популярнейших проектов студии «Танцы в Липках по четвергам» ( https://vk.com/lipkidance ). Коллектив проводит городские балы, среди которых, крупнейший в Поволжском регионе - Масленичный бал ( https://vk.com/maslenica_bal ), собирающий гостей из Самары, Пензы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Краснодара и др. городов.





По традиции бал начался с общего Полонеза, для всех участников и гостей.

Перед началом каждого следующего танца Распорядитель бала, в роли которого выступила руководитель студии Виктория Рогожина, проводила небольшие мастер-классы. Ведущие показывали схемы старинной хореографии, и каждый желающий мог принять участие в танцах. В перерывах участники студии «Старый город» представили несколько показательных выступлений.

Каждый из присутствующих на балу смог убедиться, что танцы - это очень увлекательно, весело, интересно... а главное - все время хочется продолжения. Само место заставляет погрузиться в атмосферу 19 века... Ведь именно в здании которые горожане знают как Дом Офицеров проходили купеческие балы в Саратове.

Так как бал проходил в преддверии новогодних праздников, поздравить участников пришел Дед Мороз.

В заключении каждый участник получил в подарок памятный сувенир.