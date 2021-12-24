Движение автотранспорта через два железнодорожных переезда в Заводском районе Саратова будет ограничено 27 и 28 декабря

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Также с 10:00 до 14:00 28 декабря будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 864 км станции Князевка (пересечение с ул. Лесопильная в посёлке Лесопильный). Для пропуска транспорта будет организовано поочередное открытие полос.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.