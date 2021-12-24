Движение автотранспорта через два железнодорожных переезда в Заводском районе Саратова будет ограничено 27 и 28 декабря
В связи с ремонтными работами с 10:00 до 14:00 27 декабря будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 866 км станции Князевка (пересечение с выездом на 1-й Князевский проезд).
Также с 10:00 до 14:00 28 декабря будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 864 км станции Князевка (пересечение с ул. Лесопильная в посёлке Лесопильный). Для пропуска транспорта будет организовано поочередное открытие полос.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.