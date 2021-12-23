Молодежный «Кристалл» одержал победу в первой игре с командой из Новочебоксарска

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21 декабря в первом матче «Кристалл» одержал победу со счетом 4:3.«Поддержка болельщиков весь матч вела «Кристалл» к победе! После двух периодов счет был 4:0 в нашу пользу. Но ощутив весомое преимущество, саратовцы расслабились и пропустили три шайбы! Но все-таки собрались и довели игру до победы. Итоговый счет 4:3 в пользу Саратова. Тренеру придется поработать с хоккеистами. Надеюсь, сегодня «Кристалл» покажет более уверенную игру» - прокомментировал матч министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.Сегодня в ледовом дворце спорта «Кристалл» серия продолжится.Начало матча в 19.30.