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Закончены работы по расчистке рек региона в 2021 году

Новости


Все работы по охране водных объектов, расположенных на территории Саратовской области, запланированные на 2021 год и предусмотренные государственными контрактами, выполнены полностью.

Очищены от донных отложений водохранилище на реке Еруслан у села Семеновка Федоровского района и водохранилище на реке Большой Узень у села Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области.

«Важность данных мероприятий трудно переоценить. Например, у села Милорадовка, расположенного на реке Большой Узень, проживает более 600 человек. Для них река является единственным источником водоснабжения», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Определены границы береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос 49 водных объектов. Закреплены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на 19 водных объектах Саратовской области.

В этом году начаты работы по расчистке реки Жидкая Солянка на территории Краснокутского муниципального района области, а также второй этап расчистки водохранилища на реке Еруслан у села Семеновка Федоровского муниципального района Саратовской области. Работы продолжатся и в следующем году.

Все средства, полученные из федерального бюджета потрачены в полном объеме, кассовый расход по мероприятиям составил 100% от предусмотренного на 2021 год.