Закончены работы по расчистке рек региона в 2021 году

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Очищены от донных отложений водохранилище на реке Еруслан у села Семеновка Федоровского района и водохранилище на реке Большой Узень у села Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области.«Важность данных мероприятий трудно переоценить. Например, у села Милорадовка, расположенного на реке Большой Узень, проживает более 600 человек. Для них река является единственным источником водоснабжения», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Определены границы береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос 49 водных объектов. Закреплены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на 19 водных объектах Саратовской области.В этом году начаты работы по расчистке реки Жидкая Солянка на территории Краснокутского муниципального района области, а также второй этап расчистки водохранилища на реке Еруслан у села Семеновка Федоровского муниципального района Саратовской области. Работы продолжатся и в следующем году.Все средства, полученные из федерального бюджета потрачены в полном объеме, кассовый расход по мероприятиям составил 100% от предусмотренного на 2021 год.