Саратовские спортсмены завершили свое выступление на Кубке Урала

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В заключительных этапах соревнований Алина Макарова и Анастасия Зинина в синхронных прыжках с трехметрового трамплина заняли 2 место. Виталий Зузуля занял 1 место в прыжках с трамплина 1 метр и 3 место в прыжках с вышки. Михаил Серков взял 2 место в прыжках с вышки. Последними выступали Юлия Макарова в прыжках с вышки, которая заняла 1 место среди юниорок, и Дарья Ляпина, занявщая 3 место в прыжках с вышки среди женщин. Подготовили спортсменов Александр Столбов и Любовь Абросимова.