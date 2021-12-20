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ризеры премии «Экология – дело каждого» показали свои работы

Новости


Сегодня в Саратове состоялся совместный круглый стол с участием представителей Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, регионального минприроды и призеров конкурса «Экология – дело каждого».

Здесь же подвели итоги премии. За шесть месяцев к участию поступило 9,5 тысяч заявок, принято – 6000 работ. В финал премии прошло около 650 работ. От Саратовской области призерами стали двое - 9-летний Лев Широбоков из Энгельса и 13-летняя Елизавета Царегородцева из Вольска.

«Жизнь любого человека неотрывно связана с природой. Поэтому в самом названии конкурса заложен глубокий смысл. Ведь поддержание благоприятного состояния окружающей среды – наша общая задача», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Елизавета Царегородцева из Вольска рассказала, что с детства интересуется природой и ее защитой. Вместе с одноклассниками не раз участвовала в экологических акциях по уборке территории вблизи местного родника и территории берега Волги.

«Если мы не будем природу охранять, то наша последующая жизнь будет под вопросом», - уверена 13-летняя Елизавета.

Семиклассница представила на конкурс мультипликационный фильм «Земля – наш дом. Охраняй ее». Девушка призналась, что в будущем она планирует стать режиссером, а эту работу ей помогла сделать педагог. Елизавета придумала сюжет, при помощи компьютерных программ создала его и представила на конкурс. Работа понравилась жюри и девушке вручили ценные призы от регионального Росприроднадзора и минприроды.
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