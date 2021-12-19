Объявлены победители Всероссийского конкурса «Талантливая Россия»

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Он проводился в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ. Победители были определены в трех номинациях – музыкальный, оригинальный и танцевальный жанры – в результате онлайн-голосования на официальном сайте конкурса. В каждом жанре были названы три лауреата.Василиса Волкова из Ставрополя победила в музыкальном жанре. Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Калинка» (г. Белгород) стал первым в танцевальном конкурсе. Народный этно-фольклорный ансамбль «Добун» (Республика Саха (Якутия)) занял первую позицию в оригинальном жанре. Детский вокальный коллектив «Гэсэрята» из Бурятии стал обладателем специального приза жюри.Выявление лучших коллективов, которые представляют традиционные культуры народов России, сохранение традиций и культурных ценностей народностей нашей страны – главная цель конкурса. Проект способствует укреплению межэтнических связей в стране, полноценному раскрытию культурного своеобразия проживающих в Российской Федерации народов. В конкурсе приняли участие более 1500 коллективов и исполнителей со всей России.