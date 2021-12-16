Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет закрыто в ночь с 17 на 18 декабря

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За полчаса до закрытия и в течение часа после возобновления движения пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.