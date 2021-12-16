Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет закрыто в ночь с 17 на 18 декабря
В связи с ремонтными работами с 22:30 17 декабря до 1:30 18 декабря будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 841 км перегона Жасминная – Трофимовский-1 (пересечение с Песчано-Уметской улицей в Ленинском районе Саратова, рядом с поселком Жасминный).
За полчаса до закрытия и в течение часа после возобновления движения пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.