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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали участок трассы «Аркадак - Алексеевка»

Новости


На объекте «Аркадак - Алексеевка» выполнялся капитальный ремонт. Протяженность участка, который привели в нормативное состояние в этом году, 5 км.

На объекте побывали специалисты областного минтранса, дирекции транспорта и дорожного хозяйства и встретились с местными жителями.

«Дорога имеет большое социальное значение: она соединяет Аркадак и четыре села, выходит на трассу Балашов-Ртищево», - рассказали местные жители.

Помимо замены дорожного полотна были установлены остановочные павильоны, а в поселке Красный, расположенного вдоль трассы, выполнено устройство освещения – установлен 31 фонарь. Раньше на территории поселка освещения не было. Пробный пуск был на минувшей неделе. Сейчас ожидается подключение от электросетей.