Артист, скульптор и художник рассказали, зачем пришли на избирательные участки

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В Саратовской области продолжается голосование в рамках масштабной избирательной кампании. Саратовцы выбирают депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ IX созыва, а также участвуют в совмещенных с ними выборах органов местного самоуправления.Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Само же голосование проходит в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года.Выразить свою волю и отдать голос за тех, кто будет представлять их интересы на избирательные участки пришли деятели культуры региона.Директор Саратовского академического театра юного зрителя им. Киселева, заслуженный артист России Игорь Баголей пришел на избирательный участок с самого утра: «Я всю жизнь посвятил служению театру. И будучи директором Саратовского ТЮЗа, я участвую в выборах, потому что мне не безразлично будущее нашего региона и театра. Для нас важна поддержка и стабильность, а решение этих вопросов зависит от нашего общего выбора. Я хочу показать пример своим коллегам и молодежи: гражданская позиция – это важно. Приглашаю всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор».Рассказали, почему не пропускают выборы скульптор Андрей Щербаков и председатель Саратовского отделения Союза художников России Людмила Маханькова.«Я хочу, чтобы в нашем регионе не просто сохранялась, а росла и бурлила культурная жизнь. Голос на выборах для меня — это не абстракция, а реальный вклад в будущее России и Саратовской области: в поддержку музеев и театров, в развитие образовательных программ для молодых художников, в создание условий для выставок и фестивалей, которые делают наш край заметным. Я пришёл на избирательный участок, потому что верю — только активная гражданская позиция помогает культурным проектам выживать и развиваться, сохраняет рабочие места в творческой сфере и делает искусство доступным для жителей маленьких городов и сёл. Для меня это ответственность перед коллегами, зрителями, моими студентами и детьми», — прокомментировал Андрей Щербаков.«Я пришла на избирательный участок, потому что участие в выборах важный гражданский долг. Для нас, людей культуры, от решений депутатов зависят судьбы саратовских музеев, театров и филармонии, сохранение местного культурного наследия и развитие творческих проектов. Наш выбор сегодня влияет на будущее культурных традиций области, на доступность искусства в небольших населённых пунктах и на развитие проектов, которые укрепляют идентичность региона и привлекают гостей. Призываю коллег и всех неравнодушных прийти на участок и сделать осознанный выбор в интересах культуры края», — добавила Людмила Маханькова.