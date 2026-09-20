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Вячеслав Максюта:«Давайте вместе строить страну, где ценят и поддерживают каждого»

Новости
Президент АНО поддержки и развития физической культуры и спорта «Народный фитнес парк» и Президент межрегиональной спортивной общественной организации «Федерация силового экстрима», Директор общественно полезного благотворительного фонда «Максютовцы помогут» Вячеслав Максюта принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ.

Вячеслав Максюта:«Давайте вместе строить страну, где ценят и поддерживают каждого»

«Я не только как спортсмен, но и как волонтер, хорошо понимаю, что значит действовать ради реального результата. Наш фонд всегда приходил и приходит на помощь тем, кому она действительно нужна, и сегодня мы ведём большую работу: собираем средства на необходимые вещи для наших ребят на передовой, поддерживаем их, регулярно выезжаем к ним, общаемся и видим реальную картину того, что происходит.

Именно поэтому для меня особенно важно, чтобы каждый был вовлечён и действовал ради результата.
Придти на выборы и проголосовать за депутатов Государственной Думы — это не формальность, а способ задать дальнейший вектор развития нашей страны. Мы поддерживаем наших защитников сегодня, но не стоит забывать и завтрашнем дне, завтра нам нужно будет вместе работать над будущим нашей страны, а это будущее закладывается уже сейчас.

Призываю всех: найдите время и приходите на избирательные участки, кто еще этого не сделал. Ваш голос — это вклад в стабильность и развитие, это забота о тех, кто защищает Родину, и о тех, кто ждёт их дома, а так же о тех, кто всё это время был надёжной опорой для нашего фронта. Давайте вместе строить страну, где ценят и поддерживают каждого».