Вячеслав Максюта:«Давайте вместе строить страну, где ценят и поддерживают каждого»

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«Я не только как спортсмен, но и как волонтер, хорошо понимаю, что значит действовать ради реального результата. Наш фонд всегда приходил и приходит на помощь тем, кому она действительно нужна, и сегодня мы ведём большую работу: собираем средства на необходимые вещи для наших ребят на передовой, поддерживаем их, регулярно выезжаем к ним, общаемся и видим реальную картину того, что происходит.Именно поэтому для меня особенно важно, чтобы каждый был вовлечён и действовал ради результата.Придти на выборы и проголосовать за депутатов Государственной Думы — это не формальность, а способ задать дальнейший вектор развития нашей страны. Мы поддерживаем наших защитников сегодня, но не стоит забывать и завтрашнем дне, завтра нам нужно будет вместе работать над будущим нашей страны, а это будущее закладывается уже сейчас.Призываю всех: найдите время и приходите на избирательные участки, кто еще этого не сделал. Ваш голос — это вклад в стабильность и развитие, это забота о тех, кто защищает Родину, и о тех, кто ждёт их дома, а так же о тех, кто всё это время был надёжной опорой для нашего фронта. Давайте вместе строить страну, где ценят и поддерживают каждого».