«Моцарт и Сальери» сойдутся в творческом поединке на «Факультете нужных вещей»

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Название уникального образовательного проекта отсылает к знаменитому роману писателя Юрия Домбровского, - подчеркивают в пресс-службе Академдрамы. Герой произведения - молодой историк и музейщик - не мог смириться с гибелью культуры прошлого, с тем, что культура якобы неизбежно устаревает, утрачивая связь с сегодняшним днем и превращается в тот самый «факультет ненужных вещей».В драмтеатре задались вопросом, как превратить знакомство с миром классики в увлекательное дело?По мнению коллектива Академдрамы, новый проект призван сделать то, что под силу только театру – превратить литературного персонажа в живого человека. На глазах зрителей (а «занятия» на «Факультете...» рассчитаны в первую очередь на школьников), герой классического произведения рассказывает свою историю, а зрителям предлагается решить, знакомы и понятны ли ему переживания пенрсонажа.Старт проекта состоялся 11 ноября. Он были посвящен 200-летию Федора Достоевского. Заслуженный артист России Виктор Мамонов познакомил зрителей Малой сцены с главным персонажем рассказа «Сон смешного человека». "Главное – люби других как себя, вот что главное... Если только все захотят...". Моноспектакль продолжительностью 45 минут побудил к интенсивным размышлениям о причинах уныния, царящего сегодня среди многих. Возможно, во многом они кроются в неумении и нежелании человека осознать, что лучше в несовершенном мире - сеять любовь и добро, чем наоборот.После театрального «урока» зрители встретились с артистом Виктором Мамоновым и руководителем проекта Ольгой Харитоновой и поговорили, почему люди театра обожают читать и играть отечественную классику и не являлся ли Федор Михайлович отцом русского стендапа.Вторая встреча состоится 10 декабря. Саратовский театр драмы предлагает зрителям посмотреть маленькую трагедию Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». То, что произведение прозвучит в исполнении Юрия Кудинова и Александра Островного, позволяет предполагать: нас ждет незабываемое зрелище.После небольшой «перемены» авторы «Факультета нужных вещей» желающие смогут встретиться с артистами и руководителем проекта Ольгой Харитоновой и поговорить о том, почему поэтическое сочинение о творческом поединке двух композиторов XVIII века, написанное в XIX веке, продолжает волновать нас сегодня, а вопрос, заданный одним из героев Пушкина в финале, вызывает горячие споры на протяжении уже двух веков?Стоит отметить, что в дальнейшем самые смелые зрители могут получить неожиданное предложение. «Участники проекта готовы поделиться с желающими актерским опытом чтения классического произведения, принять в свою компанию, пригласить на настоящие репетиции спектакля и подготовить отрывок, в котором ребята выступят вместе с профессиональными артистами», - отмечают в театре имени И.А.Слонова.