8 декабря 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 07 декабря
Началась продажа единых социальных проездных билетов на январь 2022 года
16:14 | 07 декабря
«Моцарт и Сальери» сойдутся в творческом поединке на «Факультете нужных вещей»
15:18 | 07 декабря
Готовится торжественное открытие модельной библиотеки в Советском районе
14:24 | 07 декабря
HH. ru: 28% саратовцев развивают в себе стрессоустойчивость
13:37 | 07 декабря
Погрузка на железной дороге в Саратовской области составила более двенадцати миллионов тонн в январе-ноябре
12:38 | 07 декабря
Станислав Третынко и Арсений Ухваркин - кандидаты на поездку с составе сборной России на Чемпионат Европы - 2022
11:45 | 07 декабря
Заканчивается прием работ для конкурса #КультурныйКиноМарафон
10:48 | 07 декабря
Саратовским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов
09:51 | 07 декабря
В Республике Казахстан открылся ресурсный центр СГМУ имени В.И. Разумовского
09:00 | 07 декабря
Названы победители Всероссийского конкурса на лучший студсовет общежития
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

«Моцарт и Сальери» сойдутся в творческом поединке на «Факультете нужных вещей»

Новости
«Моцарт и Сальери» сойдутся в творческом поединке на «Факультете нужных вещей»

В Саратовском академическом театре драмы имени И.А.Слонова продолжается жизнь на «Факультете нужных вещей».

Название уникального образовательного проекта отсылает к знаменитому роману писателя Юрия Домбровского, - подчеркивают в пресс-службе Академдрамы. Герой произведения - молодой историк и музейщик - не мог смириться с гибелью культуры прошлого, с тем, что культура якобы неизбежно устаревает, утрачивая связь с сегодняшним днем и превращается в тот самый «факультет ненужных вещей».

В драмтеатре задались вопросом, как превратить знакомство с миром классики в увлекательное дело?

По мнению коллектива Академдрамы, новый проект призван сделать то, что под силу только театру – превратить литературного персонажа в живого человека. На глазах зрителей (а «занятия» на «Факультете...» рассчитаны в первую очередь на школьников), герой классического произведения рассказывает свою историю, а зрителям предлагается решить, знакомы и понятны ли ему переживания пенрсонажа.

Старт проекта состоялся 11 ноября. Он были посвящен 200-летию Федора Достоевского. Заслуженный артист России Виктор Мамонов познакомил зрителей Малой сцены с главным персонажем рассказа «Сон смешного человека». "Главное – люби других как себя, вот что главное... Если только все захотят...". Моноспектакль продолжительностью 45 минут побудил к интенсивным размышлениям о причинах уныния, царящего сегодня среди многих. Возможно, во многом они кроются в неумении и нежелании человека осознать, что лучше в несовершенном мире - сеять любовь и добро, чем наоборот.

После театрального «урока» зрители встретились с артистом Виктором Мамоновым и руководителем проекта Ольгой Харитоновой и поговорили, почему люди театра обожают читать и играть отечественную классику и не являлся ли Федор Михайлович отцом русского стендапа.

Вторая встреча состоится 10 декабря. Саратовский театр драмы предлагает зрителям посмотреть маленькую трагедию Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». То, что произведение прозвучит в исполнении Юрия Кудинова и Александра Островного, позволяет предполагать: нас ждет незабываемое зрелище.

После небольшой «перемены» авторы «Факультета нужных вещей» желающие смогут встретиться с артистами и руководителем проекта Ольгой Харитоновой и поговорить о том, почему поэтическое сочинение о творческом поединке двух композиторов XVIII века, написанное в XIX веке, продолжает волновать нас сегодня, а вопрос, заданный одним из героев Пушкина в финале, вызывает горячие споры на протяжении уже двух веков?

Стоит отметить, что в дальнейшем самые смелые зрители могут получить неожиданное предложение. «Участники проекта готовы поделиться с желающими актерским опытом чтения классического произведения, принять в свою компанию, пригласить на настоящие репетиции спектакля и подготовить отрывок, в котором ребята выступят вместе с профессиональными артистами», - отмечают в театре имени И.А.Слонова.