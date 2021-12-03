В Саратовской области стало меньше ДТП

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Такой эффект дала не только установка новых камер фиксации нарушений. В этом году появились новые барьерные ограждения, разделяющие встречные потоки транспорта, установлены недостающие дорожные знаки, заменены и модернизированы светофоры, нанесены шумовые полосы и обновлена дорожная разметка на опасных участках.Сегодня в области работают 222 комплекса фотовидеофиксации. От них не скрыть превышения скорости, выезд на встречную полосу, неправильное движение по полосам, проезд на красный сигнал светофора или под запрещающий знак, выезд за стоп-линию, а также нарушения правил парковки.В этом году закуплено и уже работает 50 комплексов фотовидеофиксации (36 следят за скоростным режимом, 13 – за соблюдением правил проезда пешеходного перехода, 1 комплекс фиксирует неправильную парковку). Дополнительно приобретены 32 камеры фиксации превышения скорости для федеральных трасс и 2 мобильных комплекса, регистрирующих нарушения правил парковки. Минтранс области принял в оперативное управление 11 комплексов фиксации нарушений правил парковки и 4 комплекса, фиксирующих нарушения при проезде перекрестка.В этом году выявлено больше 2 миллионов нарушений (115% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Нарушители получили штрафы на сумму 1,1 миллиарда рублей.Александр Соловьев просит водителей быть осторожными и снижать скорость на дорогах:«Во время поездок по области наблюдаю, как водители ездят с явным превышением допустимой скорости по мокрой трассе и в туман. Страшные аварии последних дней стали результатом как раз такого бездумного поведения на дороге. Уважаемые водители, будьте предельно аккуратны в сложных погодных условиях. Берегите себя и тех, кто рядом».