«СГАУ-Саратов» уступил команде из Таганрога

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Начало матча осталось за гостями, которые постарались уйти в отрыв от соперников со стартовых минут игры. К середине первого тайма саратовцы восстановили баланс в счете на табло. Так соперники и продолжили матч, не отпуская оппонентов далее одного точного броска по воротам. Точный бросок линейного «аграриев» Кирилла Глебова сровнял итог первой половины матча 12:12.Второй тайм продолжился в том же ключе. Соперники не отпускали друг друга дальше одного мяча. У саратовской команды отличную игру провели Александр Рыжков, отличившийся в каждом из таймов по четыре раза и Станислав Третынко, нейтрализовавший 14 бросков соперника. Концовка матча прошла в напряженной обстановке, где каждая из команд хотела вырвать долгожданную победу. За пятнадцать секунд до конца игры тренерский штаб «казаков» взял минутный перерыв, чтобы вырвать победу. Саратовцы, в свою очередь, встали стеной перед своими воротами и не дали гостям провести результативную атаку. Однако за секунду до финальной сирены был назначен свободный бросок, который по правилам соревнований должен был быть выполнен. Таганрогская команда воспользовалась правом замены игрока и выпустила на площадку Алексея Шинкеля. Выстроенная стенка и Станислав Третынко не смогли противостоять точному броску в девятку от белорусского легионера.«Донские казаки – ЮФУ» одерживают победу со счетом 25:26.Команда «СГАУ-Саратов» перемещается на 5 строчку в турнирной таблице OLIMPBET Суперлиги.11 декабря команде предстоит сыграть на выезде в чемпионате России с командой «Виктор» (Ставрополь).Ближайшую игру саратовцы проведут в рамках 1/16 финала Кубка ЕГФ по гандболу среди мужских команд 28 ноября в Балаково в спортивном комплексе «Форум», где встретятся с командой «Пылва» из Эстонии. Начало матча в 14.00.