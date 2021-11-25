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В Саратовской области продолжается открытие виртуальных залов по нацпроекту "Культура"

Новости


В Саратовская область активно реализует одно из направлений Национального проекта «Культура» - открытие виртуальных залов.

На сегодняшний день в регионе работают 10 виртуальных концертных залов. За 2021 год год было показано 244 концерта, зрителями стали 12 615 человек.

Куратором направления «Виртуальный концертный зал» в нашей области является Саратовская областная филармония имени Альфреда Шнитке.

- Виртуальные концертные залы - это внедрение новых технологии в сферу культуры и образования, - рсказала директор областной филармонии имени Шнитке Анета Николаева. - В их задачу входит приобщение населения к культурному наследию страны. Виртуальный концертный зал — важный проект по использованию современных коммуникативных технологий. Прямые трансляции из специально оборудованных залов становятся доступными на всей территории нашего региона. Онлайн-трансляция создает для зрителей атмосферу личного присутствия на концертах самых престижных музыкальных учреждений России.

В 2019 году в Саратовской области были открыты 6 залов в городах: Балашов, Аркадак, Красноармейск, Пугачев, Ртищево, Хвалынск. Общая сумма выделенных средств субъекту из федерального бюджета составила 24,3 млн рублей.

В 2020 году открыты 3 виртуальных зала в городах Аткарск, Шиханы и Новоузенск Из федерального бюджета выделено 7,7 млн рублей.

25 марта текущего года состоялось торжественное открытие ВКЗ в Доме культуры «Покровский Энгельсского муниципального района». На его создание из федерального бюджета выделено 2,5 млн рублей.

- На сегодняшний день, в рамках национального проекта «Культура», открыты и активно работают 10 виртуальных концертных залов, - рассказала и.о.министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева. - За текущий год было показано 244 концерта, зрителями стали 12 615 человек. В 2022 году конкурс на создание виртуального концертного зала выиграл г. Петровск Сумма выделенных средств из федерального бюджета составляет 1 млн. рублей.

Практика работы показала, что виртуальные показы привлекают различные категории местного населения в небольших городах и отдаленных поселках. Это, прежде всего, зрителями становятся учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, пожилые люди и творческая общественность. Благодаря сайту Саратовской областной филармонии у всех зрителей и пользователей социальных сетей есть возможность доступа к архиву и онлайн-трансляциям виртуального концертного зала филармонии.
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