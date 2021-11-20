Студентка ИИиМО получила грант в миллион рублей на создание туристического маршрута

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Она представила проект «Жёлтая линия». Это кольцевой 9-километровый туристический маршрут по исторической части Саратова, который будет обозначен специальной жёлтой разметкой на асфальте. Маршрут включит 50 достопримечательностей по пути от Речного вокзала до студенческого городка Саратовского университета.«Проект будет обращать внимание жителей и гостей Саратова не только на краеведческую повестку, но и на социально значимые вопросы: сохранение объектов культурного наследия, работа над городской навигацией. Кроме того, маршрут будет способствовать "самостоятельному туризму". Это поможет путешественникам быстрее и легче знакомиться с городом, будет развивать его стилистику и улучшать имидж. В планах сделать не просто черту на асфальте. После разрешения мэрии мы доработаем паттерны, особые узоры, буквы. По всему маршруту будут располагаться навигационные стенды с основной информацией о том или ином объекте, карты и QR-код, ведущий на сайт с подробными материалами. Наш проект будет оснащён аудиогидом на русском, английском и немецком языках. Информация на сайте также будет представлена на этих языках», - разъяснила Мария.Автор проекта рассказала, что название «Желтая линия» появилось не просто так. Оно охватывает три отличительные черты - легенды Саратова: «Во-первых, жёлтый цвет связан с местной легендой о происхождении названия города: Сары-тау - жёлтая гора. Во-вторых, наш город известен золотыми огнями. А в-третьих, жёлтый с чёрным - это цветовая гамма немцев Поволжья».В создании проекта Марии помогала большая команда. В неё входят архитектор-дизайнер Антон Богнер, сотрудник Исторического парка «Россия - Моя история», краевед Дмитрий Эйрих, лингвисты Мария Фертикова и Ангелина Крылатова, мастер звукозаписи Сергей Малышев и специалист по туризму Асель Жусупова.«У нас спланировано несколько этапов реализации проекта. В том числе, нам предстоит сделать сайт и загрузить необходимую информацию. Запустить проект мы планируем к “Ночи музеев” в мае 2022 года, создав бесплатные экскурсии для желающих», - отметила студентка.Мария объяснила, что решилась на создание проекта после путешествий по городам России: Екатеринбургу, Иркутску, Перми. Там она видела подобные маршруты, позволяющие неспешно гулять и рассматривать главные достопримечательности. «Я сама не люблю пользоваться услугами экскурсоводов. Мне нравится самостоятельно разглядывать, фотографировать различные историко-культурные объекты. Вернувшись однажды с такой поездки, я задумалась, что Саратов - город с богатейшим историко-культурным наследием - тоже имеет огромный туристический потенциал, который следует развивать», - считает Мария Семенова.