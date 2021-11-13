13 ноября 2021 СУББОТА
Новости
21:12 | 12 ноября
Станцевать со звездой у себя дома — с AR-проектом #СберТанцы
17:00 | 12 ноября
Назван победитель регионального этапа фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»
16:14 | 12 ноября
Пять студенческих театров подали заявки на участие в фестивале «Театральное Приволжье»
16:09 | 12 ноября
Аллею деревьев высадили в саратовском сквере Железнодорожников
15:42 | 12 ноября
Татьяна Астафьева принимает участие в итоговой сессии масштабного проекта «Музейные маршруты России»
15:15 | 12 ноября
Участнице битвы за Москву Нине Дмитриевне Перебековой вручили юбилейную медаль
15:00 | 12 ноября
Сергей Майстров представляет дебютный альбом «Стихийный»
14:25 | 12 ноября
К юбилею Ларисы Комиссаровой ее дочь поставила спектакль «Дорогая Памела, или Как бы нам пришить старушку?!»
13:36 | 12 ноября
В Саратове впервые будет установлена каркасная светодинамическая Ель
12:45 | 12 ноября
В Саратовской области продолжается открытие новых мобильных пунктаов вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области продолжается открытие новых мобильных пунктаов вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа

Новости


Министерство здравоохранения области информирует о продолжении в регионе массовой иммунизации населения от новой коронавирусной инфекции.

Сделать прививку можно не только в поликлинике по месту прикрепления, но и в любом лечебном учреждении, проводящем вакцинацию.

Для удобства граждан также организована работа мобильных пунктов вакцинации с соблюдением санитарных норм и требований в отдельных помещениях, оснащённых компактными обеззараживателями воздуха и необходимыми запасом лекарственных средств для возможного оказания экстренной помощи. Их количество может быть увеличено.

В пунктах вакцинации всем желающим предлагается также привиться от гриппа.

В торговых и торгово-развлекательных центрах осуществляется передислокация мобильных пунктов вакцинации путем их максимального приближения к входным группам, на нижние этажи. Также организуется маршрутизация желающих привиться в вакцинальные пункты через отдельные входы-выходы в помещения вне торговых залов и с максимальной разобщенностью от потока их посетителей. В ТЦ и ТРЦ, конструктивные особенности которых затрудняют данную передислокацию, организуются специальные огороженные «зеленые коридоры» для вакцинируемых с сопровождением организованных групп непосредственно до пункта вакцинации волонтерами и обозначением желающих привиться специальными стикерами.

Стоит отметить, что работа уличных специализированных пунктов вакцинации «палаточного» типа из-за наступления низких температур наружного воздуха завершается.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код