В Саратовской области продолжается открытие новых мобильных пунктаов вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа

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Сделать прививку можно не только в поликлинике по месту прикрепления, но и в любом лечебном учреждении, проводящем вакцинацию.Для удобства граждан также организована работа мобильных пунктов вакцинации с соблюдением санитарных норм и требований в отдельных помещениях, оснащённых компактными обеззараживателями воздуха и необходимыми запасом лекарственных средств для возможного оказания экстренной помощи. Их количество может быть увеличено.В пунктах вакцинации всем желающим предлагается также привиться от гриппа.В торговых и торгово-развлекательных центрах осуществляется передислокация мобильных пунктов вакцинации путем их максимального приближения к входным группам, на нижние этажи. Также организуется маршрутизация желающих привиться в вакцинальные пункты через отдельные входы-выходы в помещения вне торговых залов и с максимальной разобщенностью от потока их посетителей. В ТЦ и ТРЦ, конструктивные особенности которых затрудняют данную передислокацию, организуются специальные огороженные «зеленые коридоры» для вакцинируемых с сопровождением организованных групп непосредственно до пункта вакцинации волонтерами и обозначением желающих привиться специальными стикерами.Стоит отметить, что работа уличных специализированных пунктов вакцинации «палаточного» типа из-за наступления низких температур наружного воздуха завершается.