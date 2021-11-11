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Макет повреждённого в ДТП автомобиля установлен вблизи железнодорожного переезда в Саратовской области

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В целях профилактики ДТП на железнодорожном переезде вблизи села Золотая Степь Саратовской области установлен макет повреждённого автомобиля.

Он закреплён на жесткой металлической конструкции неподалёку от переезда, расположенного на 932 км перегона Золотая Степь – Наливная Саратовского региона ПривЖД. Визуальное предупреждение сделано с целью привлечения внимания водителей к проблеме аварийности на железнодорожных переездах.

Место установки макета обусловлено несколькими авариями, произошедшими на указанном объекте по вине водителей. В результате последнего ДТП, произошедшего 26 августа 2021 года, погибли 3 человека, находившиеся в автомобиле «УАЗ Патриот». Его водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

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Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. В целях личной безопасности перед поездкой необходимо убедиться в технической исправности транспортного средства, проверить тормозное оборудование и соответствие шин сезонным условиям. Помните, что нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников.