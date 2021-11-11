Макет повреждённого в ДТП автомобиля установлен вблизи железнодорожного переезда в Саратовской области

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Он закреплён на жесткой металлической конструкции неподалёку от переезда, расположенного на 932 км перегона Золотая Степь – Наливная Саратовского региона ПривЖД. Визуальное предупреждение сделано с целью привлечения внимания водителей к проблеме аварийности на железнодорожных переездах.Место установки макета обусловлено несколькими авариями, произошедшими на указанном объекте по вине водителей. В результате последнего ДТП, произошедшего 26 августа 2021 года, погибли 3 человека, находившиеся в автомобиле «УАЗ Патриот». Его водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.***Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. В целях личной безопасности перед поездкой необходимо убедиться в технической исправности транспортного средства, проверить тормозное оборудование и соответствие шин сезонным условиям. Помните, что нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников.