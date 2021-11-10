В социозащитных учреждениях проводится ревакцинация от коронавирусной инфекции

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От гриппа вакцинированы почти 3,9 тысячи проживающих в домах-интернатах, подведомственных министерству труда и социальной защиты, (76% от общего числа проживающих в учреждениях) и 2534 сотрудника (57%).Кроме того, в плановом режиме началась ревакцинация от коронавирусной инфекции. Ревакцинацию прошли 1837 проживающих (36%) и 722 сотрудника (19,3%). Напомним, первичную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли все проживающие и работники стационарных учреждений.Все подведомственные стационарные учреждения обеспечены необходимым запасом противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, а также средствами индивидуальной защиты.Вакцинацию от COVID-19 прошли 80% социальных работников и сотрудников комплексных центров социального обслуживания.Социальный работник из центра социального обслуживания населения Аткарского района Елена Кривенцева считает, что вакцинация помогает защитить себя, своих близких и тех, кто больше всего уязвим.«Специфика нашей работы обязывает заботиться не только о своем здоровье, но и о самочувствии получателей услуг, с которыми мы общаемся ежедневно. Я не хотела бы стать причиной заражения для окружающих, поэтому сделала прививку и продолжаю ежедневно пользоваться средствами защиты на рабочем месте», – говорит Елена Александровна.