Наталия Стукальская (Лобова): "У меня привилась вся семья!"

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Об этом именитая саратовская спортсменка написала в социальных сетях."Я уже готовлюсь к ревакцинации. На данный момент у меня привилась вся семья! Буквально несколько дней назад прививку сделала моя бабушка. Теперь я надеюсь, что мы защищены от ковида!В современном мире это пока самый эффективный способ защитить себя и своих близких от этой страшной болезни. И если человек заботиться о себе, родных и коллегах пренебрегать этим не стоит!"Наталия Стукальская (Лобова) подчеркнула, "в спортивном сообществе практически каждый сделал прививку в числе первых! Ведь мы отвечаем не только за свое здоровье, но и за здоровье спортсменов, с которыми мы постоянно работаем. К некоторым соревнованиям не допускают даже здоровых спортсменов, которые попали в число тех, кто предположительно контактировал с заболевшими. Поэтому мы не имеем право подводить друг -друга, Саратовскую область и Россию честь которой защищают наши спортсмены!Прививаться нужно! Хочешь быть здоровым – будь им!"