Главврач ковидного госпиталя Саратова призывает жителей соблюдать ограничительные меры и сделать прививку

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«Как главный врач ковидного госпиталя могу сказать все, что происходит сейчас у нас, – это трагедия и горе. Те ограничительные мероприятия, которые у нас ввели, позволят снизить заболеваемость. Не нужно в этот период выезжать за пределы города в целях отдыха и развлечений. Пусть люди с семьями побудут дома».Она рассказала, что врачи, как люди, бесконечно пребывающие в красной зоне, не видят свои семьи, у некоторых из них уже случаются психологические срывы, поскольку на их глазах происходит большое число летальных исходов от агрессивного вируса COVID-19. Инкубационный период с 14 дней снизился до 3-5 суток. «Мы помогаем людям, но агрессия вируса такова, что мы не можем спасти часть людей. Трагедия коснулась уже каждой семьи – кто-то теряет родителей, кто-то детей, родственников, друзей, – это очень страшно!», – подчеркнула Ника Юрьевна.«Поэтому я «двумя руками» поддерживают введенные ограничительные меры. Я хочу, чтобы горе не стучалось в семьи наших жителей, я хочу, чтобы горе миновало людей. Остановить этот ад, который происходит, по моему мнению, поможет только вакцинация. Я не могу сказать, что после прививки все 100% не заболеют, поскольку вирус мутирует. Но то, что летальность привившихся, в случае заболевания коронавирусом, снижается в 100 раз, это совершенно точно», – обратилась к жителям главный врач.