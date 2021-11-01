«Протон» одержал победу над нижегородской «Спартой»

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В рамках 4-го тура Суперлиги Париматч саратовская команда в Нижнем Новгороде взяла вверх над «Спартой» со счетом 3:0.Главный тренер «Протона» Юрий Маричев прокомментировал прошедшую игру: «Несмотря на счет, игра оказалась тяжелой и упорной. Особенно тяжело было справиться с подачей Нижнего Новгорода, очень хороший летел и флот, и силовая. С этим у нас были большие проблемы. Я, конечно, благодарен игрокам, что они справились, перебороли волнение. У нас в составе, так же, как и у «Спарты», много молодых игроков, отсюда и волнение. Сегодняшняя встреча точно пойдет нам в копилку игрового опыта. Хочу еще поздравить наших болельщиков с победой, передать им привет и поблагодарить за поддержку».Саратовская команда занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата России.