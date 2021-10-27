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Домен .РУС создаёт собственное информационное пространство в интернете

Новости
Домен .РУС создаёт собственное информационное пространство в интернете

21 октября Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

В своём выступлении президент рассказал о кризисе капиталистического общества и о новом направлении развития России, которые он назвал умеренным консерватизмом.

Сегодня человечество столкнулось со множеством проблем: стихийные бедствия, пандемия, социальные конфликты, кризисы в сфере энергетики и экономики. Для их решения нужно объединение усилий всех стран мира. Но способно ли на это капиталистическое общество, основанное на принципах эгоизма и максимальной выгоды? Будут ли этим заниматься те, кто даже на пандемии и войнах хотят заработать деньги и укрепить своё влияние?

Ответ однозначен - нет. Поэтому Россия пойдёт своим путём. Главными приоритетами для страны станут государственная безопасность и внутренняя стабильность. Международные и транснациональные темы отойдут на второй план. "Это, в общем-то, нормально, правильно", - подчеркнул президент.

Между строк мы читаем, что Россия ограничит влияние на себя ТНК и враждебно настроенных государств. Мы больше не будем играть по их правилам и берём управление в свои руки.

Для реализации этого важно создать собственное информационное пространство в интернете, которое будет недоступно внешнему идеологическому влиянию. Базой для этого станет платформа. РУС, предназначенная для мирового русскоязычного сообщества.

Почему. РУС - это платформа, а не обычная доменная зона? Потому что в ней уже заложена основа инфраструктуры интернета будущего. Это проект МИР.РУС, в рамках которого каждый гражданин России может зарегистрировать домен третьего уровня в расширениях я.рус, мир.рус, мск.рус и спб.рус - бесплатно и на всю жизнь. Через несколько лет он станет глобальной сетью, объединяющей русскоязычное сообщество - не только в России, но и во всём мире.

Отметим также, что домен .РУС управляется из России, следовательно, он недоступен для внешнего влияния и соответствует требованиям госбезопасности.

Таким образом, домен .РУС полностью соответствует программе развития России на ближайшие годы. Мы - не просто инновационный проект, мы идём в ногу со временем и работаем в направлении глобальных перемен. Поэтому присоединяйтесь к платформе .РУС уже сейчас!